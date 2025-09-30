Advertisement
Maruti ने बेच डालीं 80,000 कारें, नवरात्रि में कर डाली रिकॉर्ड तोड़ सेल

Maruti Suzuki Car Sale: GST कटौती के बाद ग्राहक दनादन गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान और आसान लोन ने खरीदारी को और मजेदार बना दिया है. Maruti Suzuki के 'ओनरशिप प्रोग्राम' या सब्सक्रिप्शन सर्विस ग्राहकों को आकर्षित कर रही है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:40 AM IST
Maruti Suzuki Car Sale: भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता Maruti Suzuki के लिए, GST रिफॉर्म किसी वरदान से कम नहीं हैं. नवरात्रि की शुरुआत के बाद से ही कंपनी ने 80,000 यूनिट्स की बिक्री कर दी है. GST रेट कम होने के बाद शोरूम में ग्राहकों की भीड़ दोगुनी हो गई है. कंपनी गाड़ियों पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इन नई कीमतों की घोषणा हो चुकी है और ये 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी.

GST कटौती के बाद ग्राहक दनादन गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान और आसान लोन ने खरीदारी को और मजेदार बना दिया है. Maruti Suzuki के 'ओनरशिप प्रोग्राम' या सब्सक्रिप्शन सर्विस ग्राहकों को आकर्षित कर रही है, जिसकी मंथली कॉस्ट 1,999 है. इस स्कीम में वाहन की कीमत, बीमा, रखरखाव और रोड टैक्स सब कुछ शामिल है. इसके अलावा, हाल ही में रेपो दरों में गिरावट आई है, जिससे EMI भी कम हो गई है और लोन चुकाना आसान हो गया है.

ग्राहकों को क्यों करना पड़ सकता है इंतज़ार?
डिमांड में अचानक आई भारी उछाल के कारण ग्राहकों को डिलीवरी के लिए थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है. सितंबर के पहले 20 दिनों तक डिस्पैच (Dispatches) रुका हुआ था और यह 22 सितंबर को ही फिर से शुरू हुआ है, इसलिए कई गाड़ियाँ अभी भी रास्ते में हैं.

किस SUV पर मिली सबसे बड़ी छूट?
Maruti Suzuki की SUV सेगमेंट की बात करें, तो GST कटौती का सबसे ज़्यादा फायदा Brezza और Grand Vitara को मिला है. Brezza कॉम्पैक्ट SUV अब ₹1.12 लाख तक सस्ती हो गई है, जिसकी नई एक्स-शोरूम कीमत ₹8.26 लाख से ₹11.31 लाख के बीच है. वहीं, Grand Vitara भी ₹1.06 लाख तक सस्ती हुई है और इसकी कीमत अब ₹19.50 लाख से ₹15.78 लाख के बीच है.

इसके अलावा, Maruti Fronx की कीमतों में भी ₹1.11 लाख तक की कटौती की गई है. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर के बेस वेरिएंट की कीमत अब ₹6.85 लाख है और टॉप-एंड वेरिएंट ₹11.84 लाख में मिल रहा है. ग्राहक Maruti Jimny को भी ₹12.32 लाख की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं.

अब भारत की सबसे सस्ती कार कौन सी है?
GST मूल्य कटौती के बाद, Maruti S-Presso देश की सबसे किफायती कार बन गई है. इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अब मात्र ₹3.50 लाख है. वहीं, Maruti Alto K10 भी अब ₹3.70 लाख से ₹4.82 लाख के प्राइस ब्रैकेट में उपलब्ध है. इन बड़े बदलावों और बम्पर बिक्री के साथ, यह साफ है कि आने वाले त्योहारी सीज़न में भी Maruti Suzuki की बिक्री में भारी उछाल जारी रहेगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

