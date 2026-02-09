अरे ये क्या! Maruti Suzuki आखिर क्यों नए नाम से एक्सपोर्ट कर रही VICTORIS एसयूवी? कुछ महीने पहले हुई है लॉन्च

Advertisement
Maruti Suzuki Victoris: मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी को दुनिया भर के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में भेजने की योजना बनाई है. एक्सपोर्ट के मुख्य क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) और अफ्रीका जैसे बड़े बाजार शामिल हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:38 AM IST
Maruti Suzuki Victoris: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी प्रीमियम एसयूवी VICTORIS का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है. मुंद्रा और पीपावाव बंदरगाहों से 450 से ज्यादा विक्टोरिस एसयूवी के पहले बैच को ग्लोबल मार्केट के लिए रवाना कर दिया गया है. हालांकि इसे एक स्पेशल बैज के साथ ग्लोबल मार्केट्स में बेचा जाएगा. एक्सपोर्ट की जा रही विक्टोरिस एसयूवी में ‘Across’ नाम की बैजिंग देखने को मिलेगी जिससे समझा जा सकता है कि ये ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार की गई है. 

100 से अधिक देशों में होगी बिक्री
मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी को दुनिया भर के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में भेजने की योजना बनाई है. एक्सपोर्ट के मुख्य क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) और अफ्रीका जैसे बड़े बाजार शामिल हैं. कंपनी का लक्ष्य इसके जरिए अपनी ग्लोबल रीच को और भी ज्यादा मजबूत करना है.

सेफ्टी फीचर्स 
VICTORIS को आधुनिक तकनीक और आरामदायक सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है. सुरक्षा के मामले में भी यह बेहद दमदार है. इस 'मेड-इन-इंडिया' एसयूवी को Global NCAP और Bharat NCAP दोनों में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. इसे हाल ही में जापान मोबिलिटी शो 2025 में भी प्रदर्शित किया गया था, जहाँ इसे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से काफी तारीफ मिली.

एक्सपोर्ट में मारुति की भारी बढ़त
पिछले पांच वर्षों (2020 से 2025) के आंकड़ो को देखें, तो जहाँ बाकी उद्योग का निर्यात 1.43 गुना बढ़ा है, वही मारुति सुजुकी का निर्यात 4.67 गुना बढ़ा है. कंपनी को पूरी उम्मीद है कि VICTORIS (Across) को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वैसा ही शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा भारत में मिला है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Suzuki Victoris

