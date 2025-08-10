Maruti Grand Vitara का ये धांसू एडिशन आते ही मचा रहा बवाल, देखते ही हो जाएंगे दीवाने

Maruti Suzuki Grand Vitara PHANTOM BLAQ Edition: नया ग्रैंड विटारा कॉस्मेटिक पैकेज केवल अल्फा+ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में उपलब्ध है.
Maruti Suzuki Grand Vitara PHANTOM BLAQ Edition: मारुति ग्रैंड विटारा एसयूवी को एक नया ऑल-ब्लैक कॉस्मेटिक पैकेज मिला है, जिसे फैंटम ब्लैक एडिशन नाम दिया गया है. ग्रैंड विटारा का ये नया एडिशन मारुति सुजुकी के नेक्सा प्रीमियम रिटेल नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के जश्न के तौर पर उतारा गया है. ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन की लॉन्च डिटेल्स और कीमत का ऐलान होना अभी बाकी है. की घोषणा अभी बाकी है.
मैट पेंट फ़िनिश
केवल टॉप-स्पेक ग्रैंड विटारा अल्फा+ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में उपलब्ध, फैंटम ब्लैक एडिशन में उम्मीद के मुताबिक नया मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश दिया गया है, जो किसी अन्य वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होगा और इसमें ब्लैक-आउट 17-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, बेल्टलाइन और मारुति सुजुकी लोगो को छोड़कर, बॉडी के चारों ओर क्रोम के हर हिस्से को ब्लैक ट्रिम से बदल दिया गया है.
इंटीरियर नहीं हैं बदलाव
ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि इस एसयूवी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में पहले से ही लेदरेट से ढका एक ऑल-ब्लैक केबिन है और शैंपेन गोल्ड ट्रिम के साथ आता है. फ़ीचर लिस्ट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए आपको अभी भी वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, 2 ट्वीटर वाला 4-स्पीकर क्लेरियन साउंड सिस्टम और बहुत कुछ जैसे फ़ीचर मिलते हैं.
पावरट्रेन
ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन केवल SUV के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ही उपलब्ध है, जिसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 0.76kWh लिथियम-आयन बैटरी और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं. यह सेटअप संयुक्त रूप से 116hp उत्पन्न करता है और इसे ई-सीवीटी ऑटो गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की दावा की गई ईंधन दक्षता प्रभावशाली 27.97kpl है.