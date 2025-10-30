बायोगैस से चलेगी Maruti Victoris CBG, चलाने का खर्च होगा बेहद ही कम

Maruti Suzuki Victoris CBG: Maruti Suzuki ने अपनी नई प्रीमियम SUV, Victoris, को भारतीय बाज़ार में सफलतापूर्वक उतारने के बाद, अब एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है. Japan Mobility Show 2025 में, ऑटोमेकर ने Maruti Suzuki Victoris CBG (Compressed Biogas) का अनावरण किया. ये मॉडल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है.

क्यों खास है Victoris CBG

Victoris CBG कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड बायोगैस जैविक कचरे से प्राप्त होती है, विशेष रूप से डेयरी अपशिष्ट को प्रयोग करने योग्य ईंधन में रीसायकल करने की क्षमता पर जोर दिया गया है. इस पहल का लक्ष्य न केवल भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) का निर्माण करके ग्रामीण पुनरोद्धार करना भी है, जहाँ कृषि और डेयरी अपशिष्ट को मूल्यवान ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे जीवाश्म-जनित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तकनीकी रूप से, Victoris CBG को मानक SUV के समान सफल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके डिज़ाइन, आयाम (4,360 mm लंबाई, 1,795 mm चौड़ाई, 1,655 mm ऊंचाई) और फीचर्स अपरिवर्तित हैं. मुख्य अंतर पावरट्रेन में है, जो Maruti के मौजूदा सफल CNG सिस्टम से ली गई तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन इसे जैविक कचरे से प्राप्त बायोगैस (मीथेन) के दहन के लिए विशेष रूप से ट्यून किया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि SUV अपनी व्यावहारिकता को बनाए रखती है; इसमें बूट स्पेस को प्रभावित न करने के लिए फ्लोर के नीचे डुअल सिलेंडर टैंक लगे हैं, जो उन्नत CNG कॉन्फ़िगरेशन के समान है.

इस आकर्षक, भविष्योन्मुखी कॉन्सेप्ट को पेश करने के बावजूद, Maruti Suzuki Victoris CBG के निकट भविष्य में भारत में लॉन्च होने की संभावना नहीं है. कार निर्माता ने संकेत दिया है कि इस उत्पाद और इसकी उन्नत तकनीक से जुड़ी वर्तमान लागत अधिक है, जो इस समय इसके व्यावसायिक लॉन्च को चुनौतीपूर्ण बनाती है. इसलिए, जबकि Victoris CBG भारत के परिवहन क्षेत्र के लिए OEM की इंजीनियरिंग क्षमता और टिकाऊ दृष्टिकोण का एक मजबूत प्रमाण है, यह फिलहाल एक महत्वपूर्ण वैचारिक मील का पत्थर है, न कि तुरंत उपलब्ध उपभोक्ता उत्पाद.