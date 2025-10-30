Advertisement
trendingNow12981283
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बायोगैस से चलेगी Maruti Victoris CBG, चलाने का खर्च होगा बेहद ही कम

Maruti Suzuki Victoris CBG: Victoris CBG कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड बायोगैस जैविक कचरे से प्राप्त होती है, विशेष रूप से डेयरी अपशिष्ट को प्रयोग करने योग्य ईंधन में रीसायकल करने की क्षमता पर जोर दिया गया है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बायोगैस से चलेगी Maruti Victoris CBG, चलाने का खर्च होगा बेहद ही कम

Maruti Suzuki Victoris CBG: Maruti Suzuki ने अपनी नई प्रीमियम SUV, Victoris, को भारतीय बाज़ार में सफलतापूर्वक उतारने के बाद, अब एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है. Japan Mobility Show 2025 में, ऑटोमेकर ने Maruti Suzuki Victoris CBG (Compressed Biogas) का अनावरण किया. ये मॉडल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है. 

क्यों खास है Victoris CBG 

Victoris CBG कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड बायोगैस जैविक कचरे से प्राप्त होती है, विशेष रूप से डेयरी अपशिष्ट को प्रयोग करने योग्य ईंधन में रीसायकल करने की क्षमता पर जोर दिया गया है. इस पहल का लक्ष्य न केवल भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) का निर्माण करके ग्रामीण पुनरोद्धार करना भी है, जहाँ कृषि और डेयरी अपशिष्ट को मूल्यवान ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे जीवाश्म-जनित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

तकनीकी रूप से, Victoris CBG को मानक SUV के समान सफल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके डिज़ाइन, आयाम (4,360 mm लंबाई, 1,795 mm चौड़ाई, 1,655 mm ऊंचाई) और फीचर्स अपरिवर्तित हैं. मुख्य अंतर पावरट्रेन में है, जो Maruti के मौजूदा सफल CNG सिस्टम से ली गई तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन इसे जैविक कचरे से प्राप्त बायोगैस (मीथेन) के दहन के लिए विशेष रूप से ट्यून किया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि SUV अपनी व्यावहारिकता को बनाए रखती है; इसमें बूट स्पेस को प्रभावित न करने के लिए फ्लोर के नीचे डुअल सिलेंडर टैंक लगे हैं, जो उन्नत CNG कॉन्फ़िगरेशन के समान है.

इस आकर्षक, भविष्योन्मुखी कॉन्सेप्ट को पेश करने के बावजूद, Maruti Suzuki Victoris CBG के निकट भविष्य में भारत में लॉन्च होने की संभावना नहीं है. कार निर्माता ने संकेत दिया है कि इस उत्पाद और इसकी उन्नत तकनीक से जुड़ी वर्तमान लागत अधिक है, जो इस समय इसके व्यावसायिक लॉन्च को चुनौतीपूर्ण बनाती है. इसलिए, जबकि Victoris CBG भारत के परिवहन क्षेत्र के लिए OEM की इंजीनियरिंग क्षमता और टिकाऊ दृष्टिकोण का एक मजबूत प्रमाण है, यह फिलहाल एक महत्वपूर्ण वैचारिक मील का पत्थर है, न कि तुरंत उपलब्ध उपभोक्ता उत्पाद.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki Victoris CBG

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही