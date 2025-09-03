Maruti Suzuki Victoris को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी में मनवा दिया लोहा

Maruti Suzuki Victoris: मारुति सुजुकी ने एरिना लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल नई एसयूवी, विक्टोरिस, लॉन्च कर दी है. लॉन्च इवेंट के दौरान, ब्रांड ने घोषणा की कि नई एसयूवी ने BNCAP (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) में इस नई एसयूवी ने 5 स्टार सेफ़्टी रेटिंग पाई है. अडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सेफ़्टी के लिए स्कोर एक जैसा है. चलिए इस एसयूवी की खूबियों के बारे में जानते हैं.

विक्टोरिस ने अडल्ट सेफ़्टी में एसयूवी ने 32 में से 31.66 पॉइंट स्कोर की और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43.00 पॉइंट स्कोर किए हैं. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, एसयूवी ने 16 में से 15.66 पॉइंट स्कोर की हैं. साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 पॉइंट स्कोर किए हैं.

सेफ़्टी फीचर्स

मारुति सुजुकी विक्टोरिस के ADAS सुरक्षा फीचर्स में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और भी बहुत कुछ शामिल हैं. मारुति सुजुकी विक्टोरिस अपने पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन विकल्पों को ग्रैंड विटारा के साथ शेयर करती है. इसमें दो पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं - एक 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन.

1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103 Hp और 139 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. यह दो ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है - एक 5-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड ऑटोमैटिक. इसके अतिरिक्त, यह फ़ैक्टरी-इंस्टॉल्ड CNG किट का विकल्प भी प्रदान करता है.