ऐसे ही नहीं दनादन बिक रही Maruti की ये मिड-साइज SUV, इन खूबियों ने ग्राहकों को बनाया दीवाना

Maruti Suzuki Victoris: Maruti Suzuki की प्रीमियम मिड-साइज़ SUV Victoris को लॉन्च हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं लेकिन इसने कार मार्केट में अपना लोहा मनवा दिया है. महज दो महीने के भीतर 30,000-यूनिट की बिक्री का आंकड़ा इस मिड-साइज एसयूवी ने बड़े आराम से पार कर लिया था. अगर आपको लग रहा है कि इसे ग्राहक इतना क्यों खरीद रहे हैं तो चलिए हम आपको इसकी कीमत और इसकी खूबियों के बारे में बता देते हैं.

कितनी है कीमत

इस एसयूवी को ग्राहक ₹12 लाख से ₹18 लाख की कीमत में खरीद सकते हैं. यह वही सेगमेंट है जहां खरीदार सबसे पहले Hyundai या Kia जैसी कंपनियों की ओर देखते रहे हैं. इसके बावजूद, Victoris ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और बाज़ार में जल्दी ही ज़बरदस्त सफलता हासिल की है.

इंजन और माइलेज:

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें 1.5 लीटर का K15C माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 103 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल लगभग 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रभावशाली माइलेज देता है, जिससे यह काफी किफायती SUV बन जाती है. LXI वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसका माइलेज 27.02 किमी/किलोग्राम तक है.

सेफ्टी फीचर्स:

इसमें 6 एयरबैग्स (Airbags): सबसे बड़ी खासियत यह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए, इसके बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. टॉप मॉडल की तरह बेस मॉडल में भी ADAS लेवल 2 के कुछ फीचर्स शामिल हैं, जो इस सेगमेंट में इसे बहुत सुरक्षित विकल्प बनाता है. इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

प्रीमियम फीचर्स:

बेस मॉडल में 7-इंच का SmartPlay Pro टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (Auto AC), पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. रियर पार्किंग सेंसर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, और 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स (पीछे की सीटों को फोल्ड करने की सुविधा) भी मिलती है. इसमें प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप्स और आकर्षक शार्क फिन एंटीना दिया गया है.

ये दमदार फीचर्स, खास तौर पर बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स और ऑटो AC जैसी सुविधाएं, कम कीमत में एक सुरक्षित और फीचर-लोडेड SUV चाहने वाले ग्राहकों के लिए Maruti Victoris LXI को एक जबरदस्त वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाते हैं, यही वजह है कि इसकी बुकिंग 'दनादन' हो रही है.