Nexon, Brezza को टक्कर! Maruti Victoris ने आते ही Grand Vitara को पछाड़ा

Maruti Suzuki Victoris: Maruti Suzuki India Limited ने सितंबर 2025 में भारतीय बाजार में अपनी नई मिड-साइज़ SUV, Victoris, को लॉन्च किया था, और अक्टूबर 2025 के बिक्री आंकड़ों से ऐसा लगता है कि यह मॉडल आते ही कंपनी के लिए 'कैश काऊ' बनने की राह पर है. नई Victoris ने अपनी ही सिबलिंग, Grand Vitara (GV), को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिससे बाज़ार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. अक्टूबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, Victoris की 13,496 यूनिट्स बिकीं, जबकि Grand Vitara की बिक्री 10,409 यूनिट्स रही.

डीललरशिप की पहुँच: Grand Vitara को Nexa आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है, जबकि Victoris को अधिक व्यापक रूप से फैले Arena डीलरशिप के माध्यम से बेचा जा रहा है. Arena डीलरशिप की व्यापक पहुँच इसे उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग के लिए अधिक सुलभ बनाती है, जिससे बिक्री में इज़ाफ़ा हुआ है.

बेहतर प्राइसिंग: Victoris की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख है, जबकि Grand Vitara ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह मामूली कीमत का अंतर Victoris को एक बेहतर पैकेज के रूप में प्रस्तुत करता है, खासकर जब दोनों एसयूवी एक ही पॉवरट्रेन साझा करती हैं.

यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों एसयूवी-Victoris और Grand Vitara—में पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पॉवरट्रेन के समान विकल्प दिए गए हैं.

क्या Victoris, सेगमेंट की किंग Hyundai Creta को टक्कर दे पाएगी?

Victoris की वर्तमान सफलता के बावजूद, सेगमेंट में मुकाबला अभी भी बहुत कड़ा है. Hyundai Creta इस सेगमेंट में अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है. अक्टूबर 2025 में, दक्षिण कोरियाई एसयूवी ने 18,381 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो Victoris की 13,496 यूनिट्स की तुलना में काफी अधिक है. Creta अभी भी ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा मिड-साइज़ एसयूवी बनी हुई है.

इस सेगमेंट के अन्य प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बिक्री के मामले में काफी पीछे रह गए हैं. Kia Seltos ने अक्टूबर 2025 में 7,130 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि Toyota Urban Cruiser Hyryder (जो Grand Vitara के साथ बहुत कुछ साझा करती है) की बिक्री केवल 1,155 यूनिट्स रही.

संक्षेप में, Maruti Victoris ने अपने ही घर में Grand Vitara को पछाड़कर दमदार शुरुआत की है, लेकिन सेगमेंट में लीडर बनने के लिए उसे अभी भी Hyundai Creta के विशाल सेल्स गैप को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.