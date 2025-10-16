Advertisement
trendingNow12964746
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ऐसे ही नहीं Victoris के दीवाने हो रहे हैं ग्राहक, ये खासियतें इसे बनाती हैं दमदार गाड़ी

Maruti Victoris SUV: दिवाली-धनतेरस पर अगर आप मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च मिड-साइज एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victoris) खरीदना चाहते हैं तो इसे एरिना नेटवर्क से बेचा जा रहा है. ये एक दमदार मिड-साइज एसयूवी है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसे ही नहीं Victoris के दीवाने हो रहे हैं ग्राहक, ये खासियतें इसे बनाती हैं दमदार गाड़ी

Maruti Victoris SUV: दिवाली-धनतेरस पर अगर आप मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च मिड-साइज एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victoris) खरीदना चाहते हैं तो इसे एरिना नेटवर्क से बेचा जा रहा है. ये एक दमदार मिड-साइज एसयूवी है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप इसे लेकर कन्फ्यूज हैं तो आज हम आपको इसकी उन खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है. 

हाइब्रिड इंजन और जोरदार माइलेज 
विक्टोरिस में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, जो 25-28 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. CNG वेरिएंट में 30+ किमी/किग्रा माइलेज मिलता है। यह सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड है, जो 95 ऑक्टेन पेट्रोल पर चलता है. 

प्रीमियम इंटीरियर और दमदार फीचर्स
विक्टोरिस में ड्यूल-टोन ब्राउन-ब्लैक कैबिन, सॉफ्ट-टच लेदरेट डैशबोर्ड, 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्लाइडिंग रियर बेंच और फिक्स्ड ग्लास रूफ मिल जाती है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एडवांस्ड सेफ्टी और ADAS फीचर्स
इस एसयूवी में ग्राहकों को 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट), 360-डिग्री कैमरा, ESP, हिल होल्ड और TPMS मिल जाता है साथ ही इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल गई है. 

मस्कुलर डिजाइन और हैंडलिंग
इस एसयूवी में ग्राहकों को बॉक्सी SUV स्टाइलिंग, मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस (210mm)। Y-शेप्ड DRLs और बॉडी क्लैडिंग से रग्ड लुक मिल जाता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Suzuki Victoris

Trending news

भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?