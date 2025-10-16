ऐसे ही नहीं Victoris के दीवाने हो रहे हैं ग्राहक, ये खासियतें इसे बनाती हैं दमदार गाड़ी

Maruti Victoris SUV: दिवाली-धनतेरस पर अगर आप मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च मिड-साइज एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victoris) खरीदना चाहते हैं तो इसे एरिना नेटवर्क से बेचा जा रहा है. ये एक दमदार मिड-साइज एसयूवी है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है.
Maruti Victoris SUV: दिवाली-धनतेरस पर अगर आप मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च मिड-साइज एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victoris) खरीदना चाहते हैं तो इसे एरिना नेटवर्क से बेचा जा रहा है. ये एक दमदार मिड-साइज एसयूवी है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप इसे लेकर कन्फ्यूज हैं तो आज हम आपको इसकी उन खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है.
हाइब्रिड इंजन और जोरदार माइलेज
विक्टोरिस में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, जो 25-28 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. CNG वेरिएंट में 30+ किमी/किग्रा माइलेज मिलता है। यह सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड है, जो 95 ऑक्टेन पेट्रोल पर चलता है.
प्रीमियम इंटीरियर और दमदार फीचर्स
विक्टोरिस में ड्यूल-टोन ब्राउन-ब्लैक कैबिन, सॉफ्ट-टच लेदरेट डैशबोर्ड, 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्लाइडिंग रियर बेंच और फिक्स्ड ग्लास रूफ मिल जाती है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.
एडवांस्ड सेफ्टी और ADAS फीचर्स
इस एसयूवी में ग्राहकों को 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट), 360-डिग्री कैमरा, ESP, हिल होल्ड और TPMS मिल जाता है साथ ही इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल गई है.
मस्कुलर डिजाइन और हैंडलिंग
इस एसयूवी में ग्राहकों को बॉक्सी SUV स्टाइलिंग, मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस (210mm)। Y-शेप्ड DRLs और बॉडी क्लैडिंग से रग्ड लुक मिल जाता है.