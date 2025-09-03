Maruti Suzuki Victoris SUV से उठा पर्दा, Grand Vitara जैसा डिजाइन और दमदार फीचर्स से है लैस

Maruti Victoris SUV Launched: मारुति सुजुकी ने नई मिडसाइज़ एसयूवी Maruti Suzuki Victoris को भारत में पेश कर दिया गया है. ये एकदम नई एसयूवी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड. ये एक हाइब्रिड कार है जिसमें आपको जोरदार माइलेज मिल जाता है. ये एसयूवी पोर्टफोलियो में ब्रेज़ा से ऊपर और ग्रैंड विटारा से नीचे रखी गई है. भारत में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक से लेकर फॉक्सवैगन जैसी एसयूवीज से होगा.

यह भी पढ़ें: 400 Km से ज्यादा रेंज वाली टॉप 5 EV कारें, कीमत और फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश

कई पावरट्रेन का मिलेगा ऑप्शन

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति विक्टोरिस कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी: माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट. NA पेट्रोल वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक के साथ फ़ैक्टरी-फिटेड CNG विकल्प भी मिलता है. ग्रैंड विटारा की तरह, विक्टोरिस में 1.5 लीटर NA ऑटोमैटिक के साथ AWD सिस्टम दिया गया है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और हाइब्रिड के लिए ई-CVT शामिल हैं.

दमदार फीचर्स से है लैस

मारुति सुजुकी विक्टोरिस आरामदायक और तकनीकी सुविधाओं से भरपूर है, जिसमें 8-तरफ़ा एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और 60W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं. इसमें AI के साथ ऑटो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ सुजुकी कनेक्ट और 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत

कलर ऑप्शन

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस दस रंगों में उपलब्ध होगी. इसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन विकल्प भी शामिल हैं: इटरनल ब्लू विद ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड विद ब्लैक रूफ और स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक रूफ.