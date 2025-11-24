SUV का डिजाइन और हैचबैक की कीमत, मारुति की इस कार के आगे नहीं चलता टाटा और महिंद्रा का जोर

Maruti Suzuki Wagon R price: मारुति सुजुकी वैगन आर भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में एक भरोसेमंद नाम है, जिसे 1999 में लॉन्च किया गया था. इसका डिजाइन किसी एसयूवी जैसा नजर आता है लेकिन असल में ये एक हैचबैक कैटेगरी की कार है. कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी इसमें शानदार केबिन स्पेस मिल जाता है. ये डिज़ाइन कार को आसानी से शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग स्थानों में चलाने की सहूलियत देता है. अपनी मजबूती और मारुति के भरोसे के कारण, वैगन आर कई दशकों से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है.

इंजन और पावर

वैगन आर की सबसे बड़ी ताकत इसके दो पेट्रोल इंजन जिनमें से एक 1.0 लीटर का K10C इंजन और एक ज्यादा पावरफुल 1.2 लीटर का K12N इंजन. दोनों ही इंजन मारुति की 'डुअलजेट डुअल VVT' तकनीक से लैस हैं, जो फ्यूल बचाने के लिए जाने जाते हैं जिससे कार दमदार माइलेज ऑफर करती है. कार में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) या 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) का ऑप्शन मिल जाता है. इसके साथ 1.0 लीटर इंजन एक फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ भी उपलब्ध है.

इस हैचबैक का इंटीरियर डिज़ाइन भी काफी साधारण है. यह डुअल-टोन थीम के साथ आता है और फीचर्स के मामले में भी काफी आधुनिक है. इसके हाई एंड वेरिएंट में 7 इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. ड्राइविंग को और मजेदार और आरामदायक बनाने के लिए इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सेंट्रल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स (ORVMs) जैसे फीचर्स शामिल हैं.

सेफ़्टी फीचर्स

सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो सुजुकी ने वैगन आर में कुछ दमदार फीचर्स को स्टैंडर्ड ऑफर किया है. सभी वेरिएंट में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), और रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं. AMT वेरिएंट में हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist) भी जोड़ा गया है, जो ढलान पर गाड़ी को पीछे खिसकने से रोकता है.

कीमत

इस कार की अगर कीमत की बात करें इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को महज 4,98,900 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत अदा करनी पड़ती है.