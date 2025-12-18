WagonR ने दिखाया अपना दम, प्रोडक्शन का आंकड़ा पहुंचा 35 लाख यूनिट्स

Advertisement
Maruti Suzuki WagonR: वैगनआर ने अपने मूल डीएनए को बरकरार रखते हुए समय के साथ खुद को आधुनिक बनाया है. वर्तमान मॉडल मारुति सुजुकी के अत्याधुनिक HEARTECT प्लेटफॉर्म पर आधारित है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:04 PM IST
Maruti Suzuki WagonR: भारत की सबसे पसंदीदा फैमिली कारों में से एक, मारुति सुजुकी वैगनआर ने देश में 35 लाख यूनिट्स के कुल उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. दिसंबर 1999 में अपनी शुरुआत के बाद से, इस हैचबैक ने भारतीय सड़कों पर 25 साल का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ ही वैगनआर अब ऑल्टो और स्विफ्ट जैसे दिग्गज मॉडलों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई है, जिन्होंने घरेलू बाजार में इस जादुई आंकड़े को छुआ है.

'टॉल-बॉय' डिजाइन
मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने इस मौके पर ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल एक उत्पादन का आंकड़ा नहीं है, बल्कि पीढ़ियों का वैगनआर पर अटूट विश्वास है. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी वाहन के लिए लॉन्च के 25 साल बाद भी ऐसी स्वीकार्यता पाना दुर्लभ है. वैगनआर के सिग्नेचर 'टॉल-बॉय' डिजाइन, विशाल केबिन और बेहतरीन माइलेज ने इसे मध्यम वर्गीय परिवारों की पहली पसंद बनाए रखा है.

हाइटेक तकनीक
वैगनआर ने अपने मूल डीएनए को बरकरार रखते हुए समय के साथ खुद को आधुनिक बनाया है. वर्तमान मॉडल मारुति सुजुकी के अत्याधुनिक HEARTECT प्लेटफॉर्म पर आधारित है. सुरक्षा के मामले में भी यह काफी उन्नत हुई है; अब इसमें छह एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) जैसे फीचर् मानक (Standard) तौर पर मिलते हैं.

स्मार्ट फीचर्स
सिर्फ मजबूती ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी वैगनआर किसी से कम नहीं है. इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एपल कारप्ले और एंड्रायड ऑटो को सपोर्ट करता है. साथ ही, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स इसे एक स्मार्ट सिटी कार बनाते हैं. हाल ही में कंपनी ने इसमें 'स्विवेल सीट' (Swivel Seat) का विकल्प भी जोड़ा है, जो वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कार में चढ़ना और उतरना आसान बनाता है.

चार सालों से नंबर-1
SIAM के आंकड़ों के मुताबिक, वैगनआर पिछले चार वित्तीय वर्षों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर बात करें तो सुजुकी वैगनआर का सफर 1993 में जापान से शुरू हुआ था. आज यह कार भारत के अलावा जापान, हंगरी और इंडोनेशिया में बनाई जाती है और यूरोप सहित दुनिया के 75 से अधिक देशों में बेची जा रही है. भारत में इसका उत्पान हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर स्थित संयंत्रों में किया जा रहा है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Maruti Suzuki Wagonr

