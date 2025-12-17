Advertisement
Maruti Suzuki WagonR में मिलेगा ये खास फीचर, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को मिलेगा बड़ा फायदा

Swivel Seat in WagonR: यह एक ऐसी सीट है जिसे बाहर की तरफ घुमाया जा सकता है. इससे ऐसे लोग जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है या जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, वे बिना किसी परेशानी के सीधे सीट पर बैठ सकते हैं और फिर सीट को अंदर की तरफ घुमाया जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST
Swivel Seat in WagonR: मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे लोकप्रिय हैचबैक WagonR के लिए एक बेहद खास और पहल की है. अब इस कार में 'स्विबल सीट' (Swivel Seat) का ऑप्शन मिलेगा, जो बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए कार में चढ़ना-उतरना आसान बना देगा. इस सीट की मदद से अब बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को कार में चढ़ने और उतरने में लगने वाला समय कम हो जाएगा और ये प्रक्रिया अब आसान होगी.  

क्या है 'स्विबल सीट' और इसके फायदे?
यह एक ऐसी सीट है जिसे बाहर की तरफ घुमाया जा सकता है. इससे ऐसे लोग जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है या जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, वे बिना किसी परेशानी के सीधे सीट पर बैठ सकते हैं और फिर सीट को अंदर की तरफ घुमाया जा सकता है. मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची के अनुसार, यह पहल 'जॉय ऑफ मोबिलिटी' को हर किसी तक पहुँचाने की उनकी कमिटमेंट का हिस्सा है.

स्टार्टअप के साथ मिलकर की गई तैयारी
इस तकनीक को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप TRUEAssist Technology के सहयोग से विकसित किया गया है. यह मारुति सुजुकी के स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम (IIM बैंगलोर के सहयोग से) का नतीजा है. यह कदम न केवल तकनीक को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सफर को सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुरानी WagonR में भी लग सकेगी यह सीट

रिट्रोफिट विकल्प: अगर आपके पास 2019 के बाद की बनी WagonR है, तो आप उसमें भी यह सीट लगवा सकते हैं.

कोई बदलाव नहीं: इसे लगाने के लिए कार के मूल ढांचे (Structure) में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती.

समय: इसे लगाने में मात्र 1 घंटा लगता है.

सुरक्षा और वारंटी 
ARAI प्रमाणित: यह सीट 'ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ARAI) द्वारा सुरक्षा मानकों पर जांची और परखी गई है.

वारंटी: TRUEAssist Technology इस किट पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 3 साल की वारंटी दे रही है.

कहां मिलेगी सर्विस 
फिलहाल इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. यह देश के 11 शहरों के चुनिंदा 200+ मारुति सुजुकी अरना (Arena) डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. ग्राहकों के फीडबक के आधार पर कंपनी इसे जल्द ही पूरे देश में विस्तार देगी.

