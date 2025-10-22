Maruti Suzuki उतारेगी Victoris का Bio-Gas मॉडल, जानें कहां होगा पेश

Advertisement
Maruti Suzuki Victoris Bio Gas Variant: मारुति सुजुकी एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2025 जापान मोबिलिटी एक्सपो में विक्टोरिस का कॉम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) यानी बायो-गैस वेरिएंट पेश करेगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:02 PM IST
Maruti Suzuki Victoris Bio Gas Variant: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, मारुति सुजुकी, ने अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस को भारतीय बाजार में शानदार शुरुआत दी है. इसे हाल ही में ₹10.50 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में, विक्टोरिस ने 25,000 से अधिक बुकिंग हासिल करके अपनी जबरदस्त लोकप्रियता साबित कर दी है. इसकी एक खास बात यह भी है कि यह भारत की एकमात्र एसयूवी है जिसमें CNG टैंक को गाड़ी के नीचे (underbody) लगाया गया है, जिससे बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) में कोई कटौती नहीं होती है.

अब, मारुति सुजुकी एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2025 जापान मोबिलिटी एक्सपो में विक्टोरिस का कॉम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) यानी बायो-गैस वेरिएंट पेश करेगी. इस इवेंट में इसके साथ ही फ्रोंक्स एसयूवी का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल भी प्रदर्शित किया जाएगा. ये दोनों मॉडल कंपनी के पवेलियन के मुख्य आकर्षण होंगे, जो टिकाऊ मोबिलिटी समाधानों की दिशा में मारुति की गंभीरता को दर्शाते हैं.

विक्टोरिस के पावरट्रेन ऑप्शन
भारत में, विक्टोरिस एसयूवी अभी तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है: एक रेगुलर 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, इसी इंजन का एक CNG बाई-फ्यूल संस्करण, और टोयोटा द्वारा विकसित एक 1.5 लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेटअप. बायो-गैस वेरिएंट पेश करके मारुति सुजुकी अब चौथा विकल्प जोड़ने जा रही है, जो वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों पर उसके बढ़ते फोकस को उजागर करता है.

CBG वेरिएंट CNG से कितना अलग होगा?
आने वाला CBG (बायो-गैस) वेरिएंट मौजूदा CNG मॉडल के आधार पर ही बनाया जाएगा. इसका मतलब है कि इसमें भी वही डुअल-सिलेंडर गैस टैंक सेटअप होगा जो बूट स्पेस को बचाते हुए गाड़ी के नीचे फिट होता है.

CBG और CNG में मुख्य अंतर उनके स्रोत का है. CNG एक जीवाश्म ईंधन (petroleum by-product) है, जबकि CBG जैविक कचरे (जैसे गोबर, कृषि अवशेष, नगर निगम के गीले कचरे) के एनारोबिक अपघटन (anaerobic decomposition) से प्राप्त होता है. शुद्धिकरण के बाद, यह रासायनिक रूप से CNG के समान ही होता है और इसे मौजूदा CNG वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

मारुति सुजुकी का यह कदम न केवल स्वच्छ ईंधन का एक विकल्प प्रदान करता है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है. विक्टोरिस CBG वेरिएंट के प्रदर्शन (Performance) और माइलेज (Mileage) के सटीक आंकड़े इसके आधिकारिक लॉन्च के समय ही सामने आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि कंपनी वैकल्पिक ईंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रही है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Victoris Bio Gas Variant

