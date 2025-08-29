एक्स-शोरूम vs ऑन-रोड प्राइस: Maruti Swift खरीदने से पहले जानें असली कीमत

Maruti Suzuki Swift On Road Price: Maruti Swift देश की सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली कारों में शुमार है. यह एक 5-सीटर फैमिली कार के रूप में पसंद की जाती है. Maruti Swift मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है. दरअसल, कई लोग इस कार को पर्सनल यूज के साथ कमर्शियल यूज (टैक्सी) के लिए भी खरीदते हैं. आपको बता दें कि कार की कीमत एक्स-शोरूम से नहीं बल्कि रोड टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद असली ऑन रोड प्राइस सामने आती है.

Maruti Swift LXi की ऑन-रोड कीमत

आप अगर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में Maruti Swift कार खरीदते हैं, तो कार की ऑन-रोड कीमत कितनी होगी उसके बारे में बताएंगे. Maruti Swift LXi (Petrol) मैनुअल ट्रांसमिशन बेस मॉडल की (एक्स-शोरूम) कीमत 6,49,000 रुपये हैं. इस कार पर लगभग 60,510 रुपये रोड टैक्स (RTO) और इंश्योरेंस में 31,200 रुपये और 800 रुपये अन्य खर्च के रूप में जोड़े जाते हैं. इन सबको मिलाकर 7,41,510 रुपये होते हैं, जो Maruti Swift LXi के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Maruti Swift VXi AMT की ऑन-रोड कीमत

वहीं Maruti Swift VXi AMT मॉडल की (एक्स-शोरूम) कीमत 7,79,500 रुपये है. इसमें 72,255 रुपये रोड टैक्स (RTO), 30,735 इंश्योरेंस और 800 रुपये अन्य खर्च के जोड़े जाते हैं. जिसके बाद Maruti Swift VXi AMT की ऑन-रोड कीमत 8,83,290 रुपये पड़ती है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल बचाने का बेस्ट ऑप्शन: 110cc की टॉप 4 माइलेज बाइक्स, कीमत आपके बजट में

Maruti Swift VXi CNG की ऑन-रोड कीमत

अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदनी है, तो आप Maruti Swift VXi CNG का मॉडल खरीद सकते हैं. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 8,19,500 रुपये है. इस कार में आपको 75,855 रोड टैक्स (RTO), 34,500 का इंश्योरेंस और 800 रुपये अन्य खर्च जुड़ते हैं. जिसके बाद Maruti Swift VXi CNG की ऑन-रोड कीमत लगभग 9,30,655 पड़ती है.

यह भी पढ़ें: कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट

हर राज्य में टैक्स और इंश्योरेंस अलग होते हैं.

आपको बता दें कि यह पूरा कलेक्शन नोएडा (उत्तर प्रदेश) के आधार पर तैयार किया गया है. हर राज्य का इंश्योरेंस और रोड टैक्स अलग-अलग होता है. इसलिए कार खरीदने से पहले आपको अपने नजदीकी शोरूम में जाकर सही तरह से जानकारी लेना जरूरी है