एक्स-शोरूम vs ऑन-रोड प्राइस: Maruti Swift खरीदने से पहले जानें असली कीमत
Advertisement
trendingNow12901819
Hindi Newsऑटोमोबाइल

एक्स-शोरूम vs ऑन-रोड प्राइस: Maruti Swift खरीदने से पहले जानें असली कीमत

Maruti Swift On Road Price:  Maruti कंपनी की ओर से सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में Swift का नाम शुमार है. आप भी स्विफ्ट कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्स-शोरूम कीमत और ऑन-रोड प्राइस में कंफ्यूज हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, आज की इस स्टोरी में हम Swift की ऑन रोड कीमत के बारे में बताएंगे. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्स-शोरूम vs ऑन-रोड प्राइस: Maruti Swift खरीदने से पहले जानें असली कीमत

Maruti Suzuki Swift On Road Price:  Maruti Swift देश की सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली कारों में शुमार है. यह एक 5-सीटर फैमिली कार के रूप में पसंद की जाती है. Maruti Swift मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है. दरअसल, कई लोग इस कार को पर्सनल यूज के साथ कमर्शियल यूज (टैक्सी) के लिए भी खरीदते हैं. आपको बता दें कि कार की कीमत एक्स-शोरूम से नहीं बल्कि रोड टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद असली ऑन रोड प्राइस सामने आती है.

fallback

Maruti Swift LXi की ऑन-रोड कीमत

आप अगर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में Maruti Swift कार खरीदते हैं, तो कार की ऑन-रोड कीमत कितनी होगी उसके बारे में बताएंगे.  Maruti Swift LXi (Petrol) मैनुअल ट्रांसमिशन बेस मॉडल की (एक्स-शोरूम) कीमत 6,49,000 रुपये हैं. इस कार पर लगभग 60,510 रुपये रोड टैक्स (RTO) और इंश्योरेंस में 31,200 रुपये और 800 रुपये अन्य खर्च के रूप में जोड़े जाते हैं. इन सबको मिलाकर 7,41,510 रुपये होते हैं, जो Maruti Swift LXi के बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत पड़ती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Maruti Swift VXi AMT की ऑन-रोड कीमत

वहीं  Maruti Swift VXi AMT मॉडल की (एक्स-शोरूम) कीमत 7,79,500 रुपये है. इसमें 72,255 रुपये रोड टैक्स (RTO), 30,735 इंश्योरेंस और 800 रुपये अन्य खर्च के जोड़े जाते हैं. जिसके बाद  Maruti Swift VXi AMT की ऑन-रोड कीमत 8,83,290 रुपये पड़ती है. 

यह भी पढ़ें: पेट्रोल बचाने का बेस्ट ऑप्शन: 110cc की टॉप 4 माइलेज बाइक्स, कीमत आपके बजट में

Maruti Swift VXi CNG की ऑन-रोड कीमत

अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदनी है, तो आप  Maruti Swift VXi CNG का मॉडल खरीद सकते हैं. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 8,19,500 रुपये है. इस कार में आपको 75,855 रोड टैक्स (RTO), 34,500 का इंश्योरेंस और 800 रुपये अन्य खर्च जुड़ते हैं. जिसके बाद  Maruti Swift VXi CNG की ऑन-रोड कीमत लगभग  9,30,655 पड़ती है.

यह भी पढ़ें: कम दाम और ज्यादा माइलेज! जानें 1000cc इंजन वाली 5 पॉपुलर कारों की लिस्ट

हर राज्य में टैक्स और इंश्योरेंस अलग होते हैं.

आपको बता दें कि यह पूरा कलेक्शन नोएडा (उत्तर प्रदेश) के आधार पर तैयार किया गया है. हर राज्य का इंश्योरेंस और रोड टैक्स अलग-अलग होता है. इसलिए कार खरीदने से पहले आपको अपने नजदीकी शोरूम में जाकर सही तरह से जानकारी लेना जरूरी है

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Maruti SwiftMaruti swift on road price

Trending news

'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
;