Maruti ने खोला Discount का पिटारा, Swift, WagonR और Brezza पर मिल रही 45,000 तक की छूट

Maruti Suzuki Discount: मारुति सुजुकी ने फरवरी 2026 के लिए अपने एरिना (Arena) लाइनअप पर दमदार कंज्यूमर स्कीम्स की घोषणा कर दी है. इस महीने ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रेपेज इंसेंटिव और कॉर्पोरेट बेनीफिट के रूप में ₹45,000 तक की बचत करने का मौका मिल रहा है. ये ऑफर हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और MPV सहित कमर्शियल मॉडलों पर भी उपलब्ध हैं. ध्यान रहे कि ये सभी छूट 28 फरवरी, 2026 तक ही वैलिड हैं और अलग-अलग शहरों व स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अलग हो सकती हैं.

Swift और Victoris पर सबसे बड़ी बचत

इस महीने मारुति सुजुकी की सबसे लोकप्रिय हैचबैक Swift पर सबसे अधिक फायदा मिल रहा है. ग्राहक इस कार पर ₹45,000 तक की कुल बचत कर सकते हैं, जो कंपनी के पूरे लाइनअप में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च हुई Victoris पर भी कंपनी ₹40,000 तक की छूट दे रही है, जिससे नई कार खरीदने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प बन गया है.

बजट कारों और WagonR पर ऑफर्स

किफायती कारों की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए Alto, S-Presso, WagonR और Celerio जैसे मॉडलों पर ₹37,500 तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. वहीं बहुमुखी Eeco पर भी ₹37,500 तक की छूट उपलब्ध है. कमर्शियल सेगमेंट की बात करें तो टैक्सी ऑपरेटरों के लिए Alto H1 पर ₹35,000 और WagonR आधारित Tour H3 पर ₹40,000 तक की बचत का मौका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Brezza, Dzire और Ertiga पर उपलब्ध छूट

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति की बेस्ट-सेलर Brezza पर ग्राहक ₹30,000 तक के लाभ उठा सकते हैं. सेडान सेगमेंट में Dzire पर ₹2,500 की मामूली छूट है, लेकिन इसके टैक्सी वेरिएंट Tour S पर ₹25,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. लोकप्रिय MPV Ertiga पर ₹5,000 का डिस्काउट दिया जा रहा है, हालांकि इसके कमर्शियल मॉडल Tour M पर इस महीने कोई छूट उपलब्ध नहीं है.

एरिना और कमर्शियल लाइनअप के लिए विशेष शर्तें

मारुति सुजुकी अपनी ACRM योजना को लगभग सभी एरिना और कमर्शियल वाहनों पर लागू कर रही है. यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी ऑफर्स केवल एरिना डीलरशिप के लिए है और कंपनी के प्रीमियम 'नेक्सा' (Nexa) मॉडलों पर लागू नहीं होते है. अगर आप इस महीने मारुति की नई कार घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपने नजदीकी डीलर से विस्तृत ब्रेकअप के लिए संपर्क करना एक समझदारी भरा कदम होगा.