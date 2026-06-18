Kia India Price Hike: अगर आप भी नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग थोड़ी तेज कर दीजिए. भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मचाने वाली दक्षिण कोरियाई कार बनाने वाली कंपनी Kia India ने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए अपनी सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. कंपनी का पूरा लाइनअप महंगा होने जा रहा है, जिसमें पेट्रोल-डीजल (ICE) से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) तक शामिल हैं. तो अगर आप Kia की कार लेने का प्लान कर रहे हैं और ज्यादा चार्ज नहीं देना चाहते हैं, तो जल्दी ही बुकिंग करा लीजिए. आइए जानते हैं कब से Kia कार की कीमत बढ़ने जा रही है, और इसका आप पर इतना असर होगा.