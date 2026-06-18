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Kia Seltos, Sonet और Carens समेत कई कारें होंगी महंगी, ग्राहकों को लगेगा झटका! इस तारीख से बढ़ने जा रही कीमत

Kia India Price Hike: नई कार खरीदने की योजना बनाने वाले कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर है. Kia India ने 1 जुलाई 2026 से अपने सभी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने इस बढ़ोत्तरी के पीछे का कारण भी बताया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:36 PM IST
Kia Seltos, Sonet और Carens समेत कई कारें होंगी महंगी, ग्राहकों को लगेगा झटका! इस तारीख से बढ़ने जा रही कीमत

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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