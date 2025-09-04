मार्च 2026 में लॉन्च होंगी Maruti की ये दो धांसू SUVs, ग्राहक अभी से खरीदने को हैं बेताब
Maruti Upcoming SUVs: विक्टोरिस दूसरी मिडसाइज़ एसयूवी है, जो Hyundai Creta और Kia Seltos को टक्कर देगी, वहीं ई विटारा, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक पेशकश होगी, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी से होगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:46 PM IST
Maruti Upcoming SUV Launch: अपने एसयूवी सेगमेंट को मज़बूत करने के लक्ष्य के साथ, मारुति सुजुकी दो नई एसयूवी विक्टोरिस और ई विटारा लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि दोनों मॉडल इसी मार्च 2026 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इनके आधिकारिक लॉन्च की डेट नहीं आई है लेकिन ये कन्फर्म है कि मार्च में ये उपलब्ध हो जाएगी. विक्टोरिस दूसरी मिडसाइज़ एसयूवी है, जो Hyundai Creta और Kia Seltos को टक्कर देगी.  ई विटारा, मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक पेशकश होगी, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी से होगा.

मारुति विक्टोरिस 

मारुति विक्टोरिस एरिना नेटवर्क के लिए नया प्रोडक्ट होगा, और इसे 6 ट्रिम्स - LXI, VXI, ZXI, ZXI (O), ZXI+ और ZXI+ (O) में पेश किया जाएगा. यह अब तक की सबसे सुरक्षित मारुति सुजुकी कार है, जिसे भारत एनसीएपी में पूरे 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. कार निर्माता ने विक्टोरिस को कई प्रीमियम फीचर्स से लैस किया है, जिसमें एक बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-तरफ़ा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक और बहुत कुछ शामिल है. 

मारुति ई-विटारा

स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित, मारुति ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों में आएगी - 49kWh और 61kWh, जो क्रमशः 143bhp और 173bhp फ्रंट-एक्सल माउंटेड मोटर के साथ आएंगे. मारुति सुजुकी ने कन्फर्म की है कि उसकी आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी पूरी तरह चार्ज होने पर MIDC-रेटेड रेंज 500 किमी से अधिक प्रदान करेगी. ई विटारा में शार्प सीज़ और बड़े अलॉय व्हील्स के साथ एक सीधा स्टांस है. यह इलेक्ट्रिक कार 10 मोनोटोन और 4 डुअल-टोन रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी. 

इंटीरियर की बात करें तो मारुति ई विटारा में फ्लोटिंग 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, 10.1-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्रश सिल्वर सराउंड के साथ रेक्टैनगुलर  एसी वेंट, दो-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, सेमी-फैब्रिक और सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, 7 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस और बहुत कुछ है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Upcoming SUVs

