Maruti Victoris की डिलीवरी आज से शुरू, नवरात्रि में ग्राहकों की हो जाएगी मौज

Maruti Suzuki Victoris Deliveries: भारत में आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस मौके को खास बनाते हुए मारुति अपनी हाल ही में लॉन्च की गई विक्टोरिस मिड-साइज एसयूवी की डिलीवरी भी शुरू करने जा रही है. इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने जा रही है. आपको बता दें कि इस दमदार एसयूवी का लोहा देश ही नहीं दुनिया भी मान चुकी है और इसे ग्लोबल एनसीएपी और भारत एनसीएपी दोनों ही क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल गई है.

इंजन और पावरट्रेन

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें, एक 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप है, एक 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 103 एचपी की पावर और 139 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है. इसके अलावा इसमें दो ट्रांसमिशन विकल्प हैं - 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक. इसके अलावा, इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है. इसके अलावा, मारुति सुजुकी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट का ऑप्शन भी दे रही है.

इंटीरियर और फीचर्स

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में ब्लैक और आइवरी ड्यूल-टोन इंटीरियर के साथ 3-लेयर डैशबोर्ड और सॉफ्ट-टच इंस्ट्रूमेंट पैनल है. इसके अलावा, टेक्सचर्ड सीट अपहोल्स्ट्री और पियानो ब्लैक एक्सेंट इसके प्रीमियम इन-केबिन अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा, विक्टोरिस में कई फीचर्स शामिल हैं, जिनमें एक बड़ा 10.1-इंच स्मार्टप्ले प्रो-एक्स टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 5.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड के साथ 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम से जुड़ा है. डैशबोर्ड पर एक और डिस्प्ले 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है - जो अब तक किसी भी मारुति सुजुकी कार में पहली बार दिया गया है. हुंडई क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार में 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और एक PM2.5 एयर फ़िल्टर भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेरिएंट और कीमत

Maruti Suzuki विक्टोरिस विभिन्न वेरिएंट्स और फ्यूल ऑप्शंस में उपलब्ध है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमतें भारतीय रुपये में निम्नलिखित हैं. पेट्रोल वेरिएंट में Lxi की कीमत 10,49,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि Vxi 11,79,900 रुपये, Zxi 13,56,900 रुपये, Zxi (O) 14,07,900 रुपये, Zxi+ 15,23,900 रुपये, और Zxi+ (O) 15,81,900 रुपये में उपलब्ध है. 5MT स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट में ये कीमतें लागू हैं. 6AT ट्रांसमिशन के साथ Vxi की कीमत 13,35,900 रुपये, Zxi 15,12,900 रुपये, Zxi (O) 15,63,900 रुपये, Zxi+ 17,18,900 रुपये, और Zxi+ (O) 17,76,900 रुपये है. ALLGRIP SELECT 6AT वेरिएंट केवल Zxi+ में 18,63,900 रुपये और Zxi+ (O) में 19,21,900 रुपये में उपलब्ध है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT वेरिएंट में Vxi 16,37,900 रुपये, Zxi 17,79,900 रुपये, Zxi (O) 18,38,900 रुपये, Zxi+ 19,46,900 रुपये, और Zxi+ (O) 19,98,900 रुपये की कीमत है. S-CNG वेरिएंट में Lxi 11,49,900 रुपये, Vxi 12,79,900 रुपये, और Zxi 14,56,900 रुपये में आता है, जबकि अन्य हायर वेरिएंट में यह उपलब्ध नहीं है. ये कीमतें विभिन्न ट्रांसमिशन और फ्यूल ऑप्शंस के आधार पर अलग-अलग हैं, जो ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार चुनने का विकल्प प्रदान करती हैं.