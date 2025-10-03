ग्राहकों पर चला Maruti Victoris का जादू, 14 दिन में मिली 25 हजार बुकिंग

Maruti Victoris Bookings: मारुति विक्टोरिस ने लॉन्च के महज दो हफ्तों में वो कारनामा कर दिया है जिसके बारे में अन्य कार कंपनियां सोच भी नहीं सकती हैं. दरअसल एसयूवी ने महज 14 दिनों में 25,000 बुकिंग्स का आंकड़ा पार कर लिया है. इस ज़बरदस्त डिमांड का नतीजा यह है कि अब ग्राहकों को अपनी पसंदीदा विक्टोरिस के लिए 10 हफ्ते (70 दिन) तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है. इस एसयूवी को सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को टक्कर देने के लिए बाज़ार में उतारा गया है और यह कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ आती है. ख़ास बात यह है कि विक्टोरिस पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी तीनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यह 6 ट्रिम्स (LXI से ZXI+ (O)) में आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹10.5 लाख से ₹19.99 लाख के बीच है.

किन खासियतों से है लैस

विक्टोरिस की सफलता के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें सबसे पहले है इसकी सुरक्षा. यह मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ी है, जिसने भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. स्टैंडर्ड सेफ्टी किट में ही छह एयरबैग्स, एक 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ABS with EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप ट्रिम्स में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) की सुविधा भी मौजूद है.

सबसे ज़्यादा फ्यूल-एफ़िशिएंट कार

विक्टोरिस की एक और बड़ी खासियत इसका माइलेज है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पॉवरट्रेन के साथ यह एसयूवी 28.56 किलोमीटर प्रति लीटर (ARAI) का माइलेज देती है, जो इसे भारत की सबसे ज़्यादा फ्यूल-एफ़िशिएंट कार बनाता है. इसका माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल संस्करण भी 21.18 किमी/लीटर (मैनुअल) तक का शानदार माइलेज देता है.

इंजन विकल्पों की बात करें तो, विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) वाले ही पॉवरट्रेन हैं: एक 103bhp, 1.5L माइल्ड हाइब्रिड, एक 116bhp, 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक 89bhp, 1.5L पेट्रोल-सीएनजी (अंडरबॉडी सीएनजी टैंक के साथ). इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और eCVT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं.

धमाकेदार फीचर्स

मारुति ने विक्टोरिस को कई शानदार फीचर्स से लैस किया है. इसमें एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), और 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. आरामदायक ड्राइविंग के लिए लेदरेट सीट्स, ऑटोमैटिक IRVM, और क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है. हवा की शुद्धता के लिए इसमें PM 2.5 और पॉलेन एयर फिल्टर के साथ-साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा भी है.

क्या सब्सक्रिप्शन स्कीम?

जो लोग गाड़ी को सीधा खरीदना नहीं चाहते, उनके लिए मारुति ने एक मासिक सब्सक्रिप्शन स्कीम भी पेश की है. यह स्कीम ₹27,707 प्रति माह से शुरू होती है. इस मासिक किराए में ही गाड़ी की कीमत, रजिस्ट्रेशन, बीमा, मेंटेनेंस और रोडसाइड असिस्टेंस सब कुछ शामिल है.