Maruti Victoris महज 10.49 लाख में लॉन्च, मार्केट के सबसे तगड़े फीचर्स करेगी ऑफर

Maruti Victoris Launched: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने ऑल-न्यू विक्टोरिस “गॉट इट ऑल” एसयूवी के लिए ₹ 10,49,900 से शुरू होने वाली शुरुआती कीमतों की घोषणा की है. इसकी बिक्री 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी. दमदार फीचर्स से लैस इस धाकड़ एसयूवी को युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. चलिए इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं.

विक्टोरिस देगी सबसे ज्यादा माइलेज

मारुति विक्टोरिस से शुरुआत करते हुए, यह मिडसाइज़ एसयूवी तीन इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होगी - एक 103 बीएचपी, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, एक 116 बीएचपी, 1.5 लीटर मज़बूत हाइब्रिड और एक 89 बीएचपी, 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी. ग्रैंड विटारा के साथ अपने पावरट्रेन शेयर करने के बावजूद, यह अपने साथ वाली अन्य किसी कार से कहीं ज्यादा माइलेज देती है. मारुति सुजुकी का दावा है कि विक्टोरिस स्ट्रांग हाइब्रिड एडिशन 28.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा, जो भारत में उसकी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी.

दमदार फीचर्स से है लैस

मारुति सुजुकी विक्टोरिस आरामदायक और तकनीकी सुविधाओं से भरपूर है, जिसमें 8-तरफ़ा एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और 60W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं. इसमें AI के साथ ऑटो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ सुजुकी कनेक्ट और 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है.

कलर ऑप्शन

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस दस रंगों में उपलब्ध होगी. इसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन विकल्प भी शामिल हैं: इटरनल ब्लू विद ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड विद ब्लैक रूफ और स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक रूफ.

सेफ्टी फीचर्स

मारुति सुजुकी विक्टोरिस के ADAS सुरक्षा फीचर्स में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और भी बहुत कुछ शामिल हैं.

जानें किस वेरिएंट की कितनी है कीमत

Maruti Suzuki विक्टोरिस विभिन्न वेरिएंट्स और फ्यूल ऑप्शंस में उपलब्ध है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमतें भारतीय रुपये में निम्नलिखित हैं. पेट्रोल वेरिएंट में Lxi की कीमत 10,49,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि Vxi 11,79,900 रुपये, Zxi 13,56,900 रुपये, Zxi (O) 14,07,900 रुपये, Zxi+ 15,23,900 रुपये, और Zxi+ (O) 15,81,900 रुपये में उपलब्ध है. 5MT स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट में ये कीमतें लागू हैं. 6AT ट्रांसमिशन के साथ Vxi की कीमत 13,35,900 रुपये, Zxi 15,12,900 रुपये, Zxi (O) 15,63,900 रुपये, Zxi+ 17,18,900 रुपये, और Zxi+ (O) 17,76,900 रुपये है. ALLGRIP SELECT 6AT वेरिएंट केवल Zxi+ में 18,63,900 रुपये और Zxi+ (O) में 19,21,900 रुपये में उपलब्ध है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT वेरिएंट में Vxi 16,37,900 रुपये, Zxi 17,79,900 रुपये, Zxi (O) 18,38,900 रुपये, Zxi+ 19,46,900 रुपये, और Zxi+ (O) 19,98,900 रुपये की कीमत है. S-CNG वेरिएंट में Lxi 11,49,900 रुपये, Vxi 12,79,900 रुपये, और Zxi 14,56,900 रुपये में आता है, जबकि अन्य हायर वेरिएंट में यह उपलब्ध नहीं है. ये कीमतें विभिन्न ट्रांसमिशन और फ्यूल ऑप्शंस के आधार पर अलग-अलग हैं, जो ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार चुनने का विकल्प प्रदान करती हैं.