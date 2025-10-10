अभी से छूटने लगे Kia Sonet के पसीने, Maruti की इस एसयूवी ने आते ही लगा दी आग

Maruti Victoris SUV: विक्टोरिस को भारत में लॉन्च हुए महज कुछ महीनों का समय ही बीता है लेकिन इस दौरान ये एसयूवी ग्राहकों की पहली पसंद बन गई है.
Maruti Victoris SUV: Maruti Suzuki Victoris जो कि एक मिड-साइज एसयूवी है इसे भारत में कुछ समय पहले ही उतारा गया है. इस एसयूवी को भारत में तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस मिड-साइज एसयूवी की वजह को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि इस कैटेगरी की Kia Sonet की सेल प्रभावित हो रही है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.
कई पावरट्रेन का मिलेगा ऑप्शन
मारुति विक्टोरिस कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी: माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट. NA पेट्रोल वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक के साथ फ़ैक्टरी-फिटेड CNG विकल्प भी मिलता है. ग्रैंड विटारा की तरह, विक्टोरिस में 1.5 लीटर NA ऑटोमैटिक के साथ AWD सिस्टम दिया गया है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और हाइब्रिड के लिए ई-CVT शामिल हैं.
दमदार फीचर्स से है लैस
मारुति सुजुकी विक्टोरिस आरामदायक और तकनीकी सुविधाओं से भरपूर है, जिसमें 8-तरफ़ा एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और 60W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं. इसमें AI के साथ ऑटो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ सुजुकी कनेक्ट और 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है.
कलर ऑप्शन
नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस दस रंगों में उपलब्ध होगी. इसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन विकल्प भी शामिल हैं: इटरनल ब्लू विद ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड विद ब्लैक रूफ और स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक रूफ.