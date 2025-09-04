Maruti Victoris Price: कंपनी ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा, फटाफट जान लें ग्राहक
ऑटोमोबाइल

Maruti Victoris Price: कंपनी ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा, फटाफट जान लें ग्राहक

Maruti Victoris Price: भारत में ग्रैंड विटारा पर आधारित एकदम नई एसयूवी मारुति विक्टोरिस को पेश कर दिया गया है जिसमें हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा साथ ही ये सराउंड साउंड सिस्टम से भी लैस होगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:16 AM IST
Maruti Victoris Price: कंपनी ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा, फटाफट जान लें ग्राहक

Maruti Victoris Price: भारत में Grand Vitara आधारित Victoris SUV को भारत में पेश तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी कीमत पर सस्पेंस बरकरार रखा गया है. लोग कीमतों का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं. ऐसे में हम आज आपको इसके एक्सपेक्टेड प्राइज का एक अंदाजा देने जा रहे हैं जिसके लिए हम Grand Vitara और Brezza से इसकी तुलना करेंगे. हालांकि असल प्राइज जरूरी नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो. कीमतें अलग हो सकती हैं. 

एक्सपेक्टेड प्राइज 

Maruti Victoris के बेस वेरीनत और टॉप वेरिएंट के प्राइज को समझने के लिए जरूरी है कि ये जाना जाए कि इसमें कौन सी खासियतें मौजूद हैं. तो बता दें कि विक्टोरिस एसयूवी में ग्राहकों को ग्रैंड विटारा वाला हाइब्रिड सिस्टम ऑफर किया गया है. विक्टोरिस के तीन वेरिएंट हैं जिनमें एक है 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल+हाइब्रिड और तीसरा वेरिएंट है 1.5 लीटर पेट्रोल+सीएनजी. इनमें से जाहिर सी बात है कि सबसे महंगा वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल+हाइब्रिड होगा. दरअसल हाइब्रिड सिस्टम महंगा होता है जिसमें ग्राहकों को सबसे ज्यादा माइलेज मिलता है क्योंकि इसमें ICE यूनिट के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और दमदार बैटरी दी जाती है जिसकी वजह से कार की कॉस्ट बढ़ सकती है. 

Maruti Victoris के 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो इसकी कीमत तीनों वेरिएंट्स में सबसे कम होगी. Brezza के बेस मॉडल की बात करें तो इसकी कीमत 8,69,000 लाख से शुरू होती है. लेकिन Maruti Victoris में काफी सारे अपडेटेड फीचर्स ऑफर की गए हैं. ऐसे में इसकी कीमत ज्यादा होगी जो तकरीबन 9,96,000 लाख से शुरू हो सकती है. Maruti Victoris में 1.5 लीटर पेट्रोल+हाइब्रिड वेरिएंट सबसे महंगा होगा. ग्रैंड विटारा की शुरुआती कीमत 11,42,000 लाख रुपये है, ऐसे में Maruti Victoris में 1.5 लीटर पेट्रोल+हाइब्रिड वेरिएंट की शुरुआती कीमत, 12,69,000 लाख रुपये हो सकती है. 

कीमत आने में लगेगा वक्त

कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, ऐसे में कीमत का खुलासा अभी भी होना बाकी है. विक्टोरिस की असल कीमत हमारी कीमतों के अंदाजे से अलग हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी मार्च 2026 में विक्टोरिस और ई-विटारा की कीमतों का खुलासा कर सकती है. 

सबसे बड़ा खुलासा 

Maruti Victoris के प्राइज सामने आने से पहले ही कंपनी ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है कि नई एसयूवी ने BNCAP (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) में 5 स्टार सेफ़्टी रेटिंग पाई है. अडल्ट और चाइल्ड, दोनों की सेफ़्टी के लिए स्कोर एक जैसा है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Victoris Price

