Advertisement
trendingNow12970459
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बुरी खबर: दिवाली जाते ही Maruti ने बढ़ाए इस नई SUV के दाम, अब चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

Maruti Victoris Price Hike: कीमत बढ़ने से पहले, विक्टोरिस ZXi+ (O) वेरिएंट मैनुअल के लिए ₹15.82 लाख, ऑटोमैटिक के लिए ₹17.77 लाख, ऑटोमैटिक AWD के लिए ₹19.22 लाख और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड eCVT वेरिएंट के लिए ₹19.99 लाख में उपलब्ध था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुरी खबर: दिवाली जाते ही Maruti ने बढ़ाए इस नई SUV के दाम, अब चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

Maruti Victoris Price Hike: सितंबर में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) मिडसाइज़ SUV के कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है. हालांकि, यह मूल्य वृद्धि केवल टॉप-एंड ZXi+ (O) MT और AT वेरिएंट तक ही सीमित है. ये दोनों ट्रिम ₹15,000 महंगे हो गए हैं, और बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हैं. लॉन्च के समय, विक्टोरिस लाइनअप को छह ट्रिम स्तरों में पेश किया गया था, जिनकी शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख से लेकर ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक थी. ये शुरुआती कीमतें थीं, जिनमें एक निश्चित अवधि के बाद बढ़ोतरी होना तय था.

कीमत बढ़ने से पहले, विक्टोरिस ZXi+ (O) वेरिएंट मैनुअल के लिए ₹15.82 लाख, ऑटोमैटिक के लिए ₹17.77 लाख, ऑटोमैटिक AWD के लिए ₹19.22 लाख और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड eCVT वेरिएंट के लिए ₹19.99 लाख में उपलब्ध था.

मारुति सुजुकी इस मिडसाइज़ SUV के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी देती है, जो ₹27,707 से शुरू होता है. इस प्लान में SUV की लागत, रखरखाव, पंजीकरण, बीमा और सड़क किनारे सहायता (रोडसाइड असिस्टेंस) शामिल है. अपनी बिक्री के पहले ही महीने में, कंपनी ने अपने Arena डीलरशिप के माध्यम से विक्टोरिस की 4,261 यूनिट्स भेजीं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन 
संक्षेप में, मारुति विक्टोरिस तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है:

एक 103bhp, 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन.

एक 116bhp, 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन.

एक 89bhp, 1.5L पेट्रोल-CNG इंजन.

ट्रांसमिशन विकल्पों में माइल्ड हाइब्रिड और CNG वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल, केवल माइल्ड हाइब्रिड के लिए 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए eCVT शामिल हैं. टॉप-एंड ZXi+ (O) AT वेरिएंट विशेष रूप से AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ पेश किए जाते हैं.

सुरक्षा में सबसे आगे 
विक्टोरिस वर्तमान में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति सुजुकी की सबसे सुरक्षित कार है. इस मिडसाइज़ SUV ने भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इसमें 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. यह लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) की पेशकश करने वाला पहला मारुति सुजुकी मॉडल भी है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Victoris

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश