बुरी खबर: दिवाली जाते ही Maruti ने बढ़ाए इस नई SUV के दाम, अब चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

Maruti Victoris Price Hike: सितंबर में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) मिडसाइज़ SUV के कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है. हालांकि, यह मूल्य वृद्धि केवल टॉप-एंड ZXi+ (O) MT और AT वेरिएंट तक ही सीमित है. ये दोनों ट्रिम ₹15,000 महंगे हो गए हैं, और बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हैं. लॉन्च के समय, विक्टोरिस लाइनअप को छह ट्रिम स्तरों में पेश किया गया था, जिनकी शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख से लेकर ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक थी. ये शुरुआती कीमतें थीं, जिनमें एक निश्चित अवधि के बाद बढ़ोतरी होना तय था.

कीमत बढ़ने से पहले, विक्टोरिस ZXi+ (O) वेरिएंट मैनुअल के लिए ₹15.82 लाख, ऑटोमैटिक के लिए ₹17.77 लाख, ऑटोमैटिक AWD के लिए ₹19.22 लाख और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड eCVT वेरिएंट के लिए ₹19.99 लाख में उपलब्ध था.

मारुति सुजुकी इस मिडसाइज़ SUV के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी देती है, जो ₹27,707 से शुरू होता है. इस प्लान में SUV की लागत, रखरखाव, पंजीकरण, बीमा और सड़क किनारे सहायता (रोडसाइड असिस्टेंस) शामिल है. अपनी बिक्री के पहले ही महीने में, कंपनी ने अपने Arena डीलरशिप के माध्यम से विक्टोरिस की 4,261 यूनिट्स भेजीं.

इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन

संक्षेप में, मारुति विक्टोरिस तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है:

एक 103bhp, 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन.

एक 116bhp, 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन.

एक 89bhp, 1.5L पेट्रोल-CNG इंजन.

ट्रांसमिशन विकल्पों में माइल्ड हाइब्रिड और CNG वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल, केवल माइल्ड हाइब्रिड के लिए 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए eCVT शामिल हैं. टॉप-एंड ZXi+ (O) AT वेरिएंट विशेष रूप से AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम के साथ पेश किए जाते हैं.

सुरक्षा में सबसे आगे

विक्टोरिस वर्तमान में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति सुजुकी की सबसे सुरक्षित कार है. इस मिडसाइज़ SUV ने भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इसमें 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. यह लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) की पेशकश करने वाला पहला मारुति सुजुकी मॉडल भी है.