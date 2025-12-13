Maruti Victoris ने लूट ली महफ़िल: 3 महीने में 30 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी

Maruti Victoris Sale: मारुति सुजुकी की बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी 'विक्टोरिस' ने भारतीय बाज़ार में आते ही ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और लॉन्च के सिर्फ तीन महीने में ही 30,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार होने के बाद, विक्टोरिस ने बिक्री के मामले में अपनी ही सिस्टर कार को पीछे छोड़ दिया है. नवंबर 2025 में, विक्टोरिस की 12,300 यूनिट्स बिकीं, जिसके दम पर इसने किआ सॉनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा थार, टोयोटा हाइराइडर और महिंद्रा XUV 700 जैसी पॉपुलर एसयूवीज को पीछे छोड़ दिया. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख है.

इंजन और पावर

एसयूवी में तीन पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं: 103hp वाला 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 116hp वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, और 89hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी विकल्प. सबसे दमदार है इसका माइलेज, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e-CVT) 28.65 किमी/लीटर का ARAI माइलेज देता है, और सीएनजी मैनुअल वैरिएंट 27.02 किमी/किग्रा का माइलेज देता है. इसके अलावा, पेट्रोल इंजन 5-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT और सीएनजी 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी शामिल है.

डिजाइन

डिज़ाइन के मामले में, विक्टोरिस एक नई भाषा अपनाती है जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसा है. एक्सटीरियर में क्रोम स्ट्रिप, पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े एलईडी हेडलाइट्स, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और 18-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं. इंटीरियर में, इसका टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड ग्रैंड विटारा से अलग है, जिसमें एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जो 5 यात्रियों को आराम से बैठने की सुविधा देता है.

फीचर्स की बात करें तो, विक्टोरिस प्रीमियमनेस और सुविधा का मिश्रण प्रदान करती है. इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसी हाई-एंड सुविधाएँ शामिल हैं. ये सभी फीचर्स विक्टोरिस को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और लक्जरी अनुभव वाली एसयूवी बनाते हैं.

सेफ़्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो विक्टोरिस में 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दिखाता है. इसमें 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल शामिल हैं. हाई एंड वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है. सबसे बड़ा अपग्रेड है ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक बनाते हैं.