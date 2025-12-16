Advertisement
2 महीने में 30 हजार Victoris खरीद ले गए ग्राहक, जानें किस खासियत ने बनाया दीवाना

2 महीने में 30 हजार Victoris खरीद ले गए ग्राहक, जानें किस खासियत ने बनाया दीवाना

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:38 PM IST


Maruti Victoris SUV: Maruti Suzuki की प्रीमियम मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एक नई पेशकश, Victoris, ने लॉन्च के महज़ दो महीने के भीतर 30,000-यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. यह एसयूवी सितंबर 2025 के अंत में बाज़ार में उतरी थी और नवंबर के अंत तक इसने लगभग 30,057 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है.

₹12 लाख से ₹18 लाख की कीमत में एक नए नाम वाली कार के लिए यह एक बहुत ही तेज़ उपलब्धि है. यह वह सेगमेंट है जहां खरीदार सबसे पहले Hyundai या Kia जैसी कंपनियों की ओर देखते रहे हैं. इसके बावजूद, Victoris ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और बाज़ार में जल्दी ही ज़बरदस्त सफलता हासिल की है.

1. इंजन और माइलेज:

इसमें 1.5 लीटर का K15C माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 103 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल लगभग 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रभावशाली माइलेज देता है, जिससे यह काफी किफायती SUV बन जाती है.  LXI वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसका माइलेज 27.02 किमी/किलोग्राम तक है.

2. सेफ्टी फीचर्स:

इसमें 6 एयरबैग्स (Airbags): सबसे बड़ी खासियत यह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए, इसके बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. टॉप मॉडल की तरह बेस मॉडल में भी ADAS लेवल 2 के कुछ फीचर्स शामिल हैं, जो इस सेगमेंट में इसे बहुत सुरक्षित विकल्प बनाता है. इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

3. प्रीमियम फीचर्स:

बेस मॉडल में 7-इंच का SmartPlay Pro टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (Auto AC), पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. रियर पार्किंग सेंसर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, और 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स (पीछे की सीटों को फोल्ड करने की सुविधा) भी मिलती है. इसमें प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप्स और आकर्षक शार्क फिन एंटीना दिया गया है.

ये दमदार फीचर्स, खास तौर पर बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स और ऑटो AC जैसी सुविधाएं, कम कीमत में एक सुरक्षित और फीचर-लोडेड SUV चाहने वाले ग्राहकों के लिए Maruti Victoris LXI को एक जबरदस्त वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाते हैं, यही वजह है कि इसकी बुकिंग 'दनादन' हो रही है.

