Maruti Victoris ने GNCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया जलवा, स्कोर की 5 स्टार रेटिंग

Maruti Victoris Crash Test: मारुति विक्टोरिस ने अपने लॉन्च से पहले ही कारनामा कर दिखाया है, दरअसल कंपनी ने GNCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है.
Maruti Victoris Crash Test: मारुति विक्टोरिस को धमाकेदार फीचर्स के साथ भारत में पेश कर दिया गया है. अब दमदार फीचर वाली इस धांसू एसयूवी ने एक नया कारनामा कर दिखाया है. दरअसल इस एसयूवी ने GNCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग स्कोर की है. अडल्ट और चाइल्ड सेफ़्टी दोनों ही मामले में कंपनी ने ये दमदार स्कोर हासिल किया है जिसकी बदौलत ये भारत की सबसे सुरक्षित एसयूवी बन गई है.
सेफ़्टी फीचर्स
मारुति सुजुकी विक्टोरिस के ADAS सुरक्षा फीचर्स में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और भी बहुत कुछ शामिल हैं. मारुति सुजुकी विक्टोरिस अपने पावरट्रेन और ड्राइवट्रेन विकल्पों को ग्रैंड विटारा के साथ शेयर करती है. इसमें दो पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं - एक 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन.
1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103 Hp और 139 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. यह दो ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है - एक 5-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड ऑटोमैटिक. इसके अतिरिक्त, यह फ़ैक्टरी-इंस्टॉल्ड CNG किट का विकल्प भी प्रदान करता है.