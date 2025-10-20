Advertisement
कितने का है Maruti Victoris का सबसे सस्ता मॉडल, दनादन बुक करते जा रहे हैं ग्राहक

Maruti Victoris SUV: Maruti Victoris का बेस मॉडल होने के बावजूद, LXI वेरिएंट में कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस कीमत सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:58 PM IST
Maruti Victoris SUV: Maruti Victoris का सबसे सस्ता मॉडल LXI (पेट्रोल, मैनुअल) है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price) लगभग 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है. ग्राहक इस नई SUV को 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर धड़ाधड़ बुक कर रहे हैं. इसकी ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से 12 लाख रुपये से थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है.

Maruti Victoris LXI (बेस मॉडल) की मुख्य खासियतें
Maruti Victoris का बेस मॉडल होने के बावजूद, LXI वेरिएंट में कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस कीमत सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं:

1. इंजन और माइलेज:

इंजन: इसमें 1.5 लीटर का K15C माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है.

पावर: यह इंजन 103 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

ट्रांसमिशन: इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है.

शानदार माइलेज: कंपनी का दावा है कि यह मॉडल लगभग 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर का प्रभावशाली माइलेज देता है, जिससे यह काफी किफायती SUV बन जाती है.

CNG विकल्प: LXI वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसका माइलेज 27.02 किमी/किलोग्राम तक है.

2. सेफ्टी फीचर्स:

6 एयरबैग्स (Airbags): सबसे बड़ी खासियत यह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए, इसके बेस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम): कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉप मॉडल की तरह बेस मॉडल में भी ADAS लेवल 2 के कुछ फीचर्स शामिल हैं, जो इस सेगमेंट में इसे बहुत सुरक्षित विकल्प बनाता है.

अन्य सुरक्षा: इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

3. प्रीमियम फीचर्स:

इंफोटेनमेंट सिस्टम: बेस मॉडल में 7-इंच का SmartPlay Pro टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है.

आराम और सुविधा: इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (Auto AC), पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएँ मिलती हैं.

प्रैक्टिकल फीचर्स: रियर पार्किंग सेंसर, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, और 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स (पीछे की सीटों को फोल्ड करने की सुविधा) भी मिलती है.

एक्सटीरियर: इसमें प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप्स और आकर्षक शार्क फिन एंटीना दिया गया है.

ये दमदार फीचर्स, खास तौर पर बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स और ऑटो AC जैसी सुविधाएं, कम कीमत में एक सुरक्षित और फीचर-लोडेड SUV चाहने वाले ग्राहकों के लिए Maruti Victoris LXI को एक जबरदस्त वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाते हैं, यही वजह है कि इसकी बुकिंग 'दनादन' हो रही है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Maruti Victoris SUV

