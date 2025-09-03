खत्म हुआ इंतजार: Maruti Victoris SUV आज भारत में होगी लॉन्च, जानें इससे जुड़ी ये जरूरी बातें
Advertisement
trendingNow12906729
Hindi Newsऑटोमोबाइल

खत्म हुआ इंतजार: Maruti Victoris SUV आज भारत में होगी लॉन्च, जानें इससे जुड़ी ये जरूरी बातें

Maruti Victoris SUV: यह ब्रेज़ा से ऊपर और ग्रैंड विटारा से नीचे होगी. जानकारी के अनुसार विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा से किफायती दाम में उतारा जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ इंतजार: Maruti Victoris SUV आज भारत में होगी लॉन्च, जानें इससे जुड़ी ये जरूरी बातें

Maruti Victoris SUV: मारुति सुजुकी की नई मिडसाइज़ एसयूवी आज (यानी 3 सितंबर, 2025) भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. इस मॉडल का आधिकारिक नाम और विवरण इसके लॉन्च के समय ही सामने आएंगे; हालाँकि, इसे 'मारुति विक्टोरिस' नाम दिए जाने की संभावना है. अब तक, इस नई मारुति एसयूवी को 'मारुति एस्कुडो' के नाम से भी जाना जाता रहा है. ग्रैंड विटारा पर बेस्ड, विक्टोरिस को खासतौर पर एरिना डीलरशिप नेटवर्क के जरिए सेल किया जाएगा. मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, यह ब्रेज़ा से ऊपर और ग्रैंड विटारा से नीचे होगी. जानकारी के अनुसार विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा से किफायती दाम में उतारा जा सकता है. इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन आदि से होगा.

यह भी पढ़ें: 400 Km से ज्यादा रेंज वाली टॉप 5 EV कारें, कीमत और फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश

इंजन ऑप्शन 

Add Zee News as a Preferred Source

इस नई मारुति एसयूवी में ग्रैंड विटारा वाला पावरट्रेन दिया जा सकता है. 103 बीएचपी, 1.5 लीटर K15C पेट्रोल, 116 बीएचपी, 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल हाइब्रिड और 88 बीएचपी, सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है. ये मारुति सुजुकी की तीसरी हाइब्रिड कार होगी. इसमें ग्रैंड विटारा वाला ट्रांसमिशन दिया जा सकता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और ई-सीवीटी (केवल हाइब्रिड) ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया जा सकता है. 

क्या है खास - विक्टोरिस मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार होगी जिसमें फ़ैक्ट्री-फ़िटेड अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होगा. यह सेटअप क्लियर करता है कि इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन और ब्रेक बेहतरीन तरीके से इन्टीग्रेट और कैलिब्रेट किए जाएँगे. इस सिस्टम से बूट स्पेस खाली हो जाएगा, जो आमतौर पर अन्य मारुति सीएनजी कारों में कम पड़ जाता है जहाँ टैंक बूट एरिया के अंदर फिट किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट 4 कारें: स्टाइल और परफॉर्मेंस से भरपूर, जानें फीचर्स और कीमत

मारुति विक्टोरिस के फ़ीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्टोरिस भारत में पहली मारुति कार होगी जिसमें लेवल 2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) होगा. यह ब्रांड का पहला मॉडल भी होगा जिसमें डॉल्बी एटमॉस ऑडियो तकनीक होगी, जो पहले महिंद्रा XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में देखी गई थी. नई मारुति SUV में पावर्ड टेलगेट और 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम होगा. इसके अलावा एसयूवी में ग्राहकों को 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एलेक्स और गूगल असिस्टेंस, 7-इंच पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे दमदार फीचर्स मिल सकते हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Maruti Victoris SUV

Trending news

पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
;