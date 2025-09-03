खत्म हुआ इंतजार: Maruti Victoris SUV आज भारत में होगी लॉन्च, जानें इससे जुड़ी ये जरूरी बातें

Maruti Victoris SUV: मारुति सुजुकी की नई मिडसाइज़ एसयूवी आज (यानी 3 सितंबर, 2025) भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. इस मॉडल का आधिकारिक नाम और विवरण इसके लॉन्च के समय ही सामने आएंगे; हालाँकि, इसे 'मारुति विक्टोरिस' नाम दिए जाने की संभावना है. अब तक, इस नई मारुति एसयूवी को 'मारुति एस्कुडो' के नाम से भी जाना जाता रहा है. ग्रैंड विटारा पर बेस्ड, विक्टोरिस को खासतौर पर एरिना डीलरशिप नेटवर्क के जरिए सेल किया जाएगा. मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, यह ब्रेज़ा से ऊपर और ग्रैंड विटारा से नीचे होगी. जानकारी के अनुसार विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा से किफायती दाम में उतारा जा सकता है. इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन आदि से होगा.

इंजन ऑप्शन

इस नई मारुति एसयूवी में ग्रैंड विटारा वाला पावरट्रेन दिया जा सकता है. 103 बीएचपी, 1.5 लीटर K15C पेट्रोल, 116 बीएचपी, 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल हाइब्रिड और 88 बीएचपी, सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है. ये मारुति सुजुकी की तीसरी हाइब्रिड कार होगी. इसमें ग्रैंड विटारा वाला ट्रांसमिशन दिया जा सकता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और ई-सीवीटी (केवल हाइब्रिड) ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया जा सकता है.

क्या है खास - विक्टोरिस मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार होगी जिसमें फ़ैक्ट्री-फ़िटेड अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होगा. यह सेटअप क्लियर करता है कि इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन और ब्रेक बेहतरीन तरीके से इन्टीग्रेट और कैलिब्रेट किए जाएँगे. इस सिस्टम से बूट स्पेस खाली हो जाएगा, जो आमतौर पर अन्य मारुति सीएनजी कारों में कम पड़ जाता है जहाँ टैंक बूट एरिया के अंदर फिट किया जाता है.

मारुति विक्टोरिस के फ़ीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्टोरिस भारत में पहली मारुति कार होगी जिसमें लेवल 2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) होगा. यह ब्रांड का पहला मॉडल भी होगा जिसमें डॉल्बी एटमॉस ऑडियो तकनीक होगी, जो पहले महिंद्रा XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में देखी गई थी. नई मारुति SUV में पावर्ड टेलगेट और 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम होगा. इसके अलावा एसयूवी में ग्राहकों को 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एलेक्स और गूगल असिस्टेंस, 7-इंच पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे दमदार फीचर्स मिल सकते हैं.