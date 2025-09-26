Advertisement
Maruti Victoris SUV खरीदने का है प्लान तो जान लें इसकी सबसे बड़ी खासियतें, तेजी से हो रही पॉपुलर

Maruti Victoris SUV: एक मिड-साइज एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हाल ही में लॉन्च विक्टोरिस आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:54 PM IST
Maruti Victoris SUV : Maruti Suzuki Victoris ने भारत में धमाकेदार एंट्री कर ली है, और अब इस मिड-साइज एसयूवी को ग्राहकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस एसयूवी को brezza और grand vitara के बीच पोजीशन किया गया है. भारत में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक से लेकर फॉक्सवैगन जैसी एसयूवीज से होगा. अगर आप इस दिवाली ये एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो चलिए इसकी खासियतें जान लेते हैं.   

कई पावरट्रेन का मिलेगा ऑप्शन 

मारुति विक्टोरिस कई पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी: माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और एक 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट. NA पेट्रोल वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक के साथ फ़ैक्टरी-फिटेड CNG विकल्प भी मिलता है. ग्रैंड विटारा की तरह, विक्टोरिस में 1.5 लीटर NA ऑटोमैटिक के साथ AWD सिस्टम दिया गया है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और हाइब्रिड के लिए ई-CVT शामिल हैं.

दमदार फीचर्स से है लैस 

मारुति सुजुकी विक्टोरिस आरामदायक और तकनीकी सुविधाओं से भरपूर है, जिसमें 8-तरफ़ा एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सनरूफ और 60W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं. इसमें AI के साथ ऑटो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ सुजुकी कनेक्ट और 8-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है.

कलर ऑप्शन 

नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस दस रंगों में उपलब्ध होगी. इसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन विकल्प भी शामिल हैं: इटरनल ब्लू विद ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड विद ब्लैक रूफ और स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक रूफ. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

