कितनी सेफ है Maruti Victoris, खरीदने का बना रहे हैं प्लान तो लॉन्चिंग से पहले ही जान लें

Maruti Victoris SUV: मारुति सुजुकी ने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में Maruti Victoris SUV को पेश कर दिया है. मारुति के पोर्टफोलियो में ये एसयूवी Brezza से ऊपर और Grand Vitara से नीचे रहेगी. इस एसयूवी में सेगमेंट के कई दमदार फीचर्स को शामिल किया गया है, जिनमें लाइफस्टाइल फीचर्स तो शामिल ही हैं, साथ ही सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी इसे काफी हाइटेक बनाया गया है. सेफ्टी के मामले में ये एसयूवी कितनी दमदार है, आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

सेफ्टी फीचर्स

नई विक्टोरिस अब तक की सबसे सुरक्षित मारुति सुजुकी कार है. इस मिडसाइज़ एसयूवी को BNCAP (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है, जिसमें वयस्क यात्री सुरक्षा के लिए 32 में से 31.66 अंक और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43 अंक मिले हैं.

नई मारुति एसयूवी के मानक सुरक्षा पैकेज में 6 एयरबैग, ब्रेक असिस्ट के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, सभी थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और Isofix चाइल्ड सीट एंकर शामिल हैं. यह पहली मारुति सुजुकी कार है जो लेवल 2 ADAS सुइट (उच्च ट्रिम्स के लिए आरक्षित) प्रदान करती है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं.

पावरट्रेन

नई विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाला पावरट्रेन है, लेकिन यह ज़्यादा माइलेज देती है, यह एसयूवी 103 बीएचपी, 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, 116 बीएचपी, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 89 बीएचपी पेट्रोल-सीएनजी इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, माइल्ड पेट्रोल संस्करण 21.18 किमी/लीटर (एमटी) और 21.06 किमी/लीटर (एटी) का माइलेज देने का दावा करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल 28.65 किमी/लीटर का माइलेज देता है - जो सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला इंजन है, सीएनजी संस्करण 27.02 किमी/किलोग्राम की माइलेज का वादा करता है,