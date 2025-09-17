इन 4 खासियतों से लैस है Maruti Victoris एसयूवी, खरीदने के लिए बेताब हैं ग्राहक

Maruti Victoris SUV: लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों में इसकी डिमांड इतनी तेज है कि डीलरशिप पर बुकिंग्स की लाइन लग गई है. 2025 के सितंबर में लॉन्च हुई यह कार अपनी किफायती कीमत, मजबूत बिल्ड और आधुनिक फीचर्स के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रही है.
Trending Photos
Maruti Victoris SUV: भारत के सबसे बड़े कार निर्माता मारुति सुजुकी ने हाल ही में नई मिड-साइज एसयूवी 'विक्टोरिस' (Victoris) को लॉन्च किया है, ये एरिना नेटवर्क के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस एसयूवी को ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया गया है. लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों में इसकी डिमांड इतनी तेज है कि डीलरशिप पर बुकिंग्स की लाइन लग गई है. 2025 के सितंबर में लॉन्च हुई यह कार अपनी किफायती कीमत, मजबूत बिल्ड और आधुनिक फीचर्स के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. चलिए इसकी 5 बड़ी खासियतों के बारे में जानते हैं.
हाइब्रिड इंजन और जोरदार माइलेज
विक्टोरिस में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, जो 25-28 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. CNG वेरिएंट में 30+ किमी/किग्रा माइलेज मिलता है। यह सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड है, जो 95 ऑक्टेन पेट्रोल पर चलता है.
प्रीमियम इंटीरियर और दमदार फीचर्स
विक्टोरिस में ड्यूल-टोन ब्राउन-ब्लैक कैबिन, सॉफ्ट-टच लेदरेट डैशबोर्ड, 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्लाइडिंग रियर बेंच और फिक्स्ड ग्लास रूफ मिल जाती है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.
एडवांस्ड सेफ्टी और ADAS फीचर्स
इस एसयूवी में ग्राहकों को 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट), 360-डिग्री कैमरा, ESP, हिल होल्ड और TPMS मिल जाता है साथ ही इसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल गई है.
मस्कुलर डिजाइन और हैंडलिंग
इस एसयूवी में ग्राहकों को बॉक्सी SUV स्टाइलिंग, मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस (210mm)। Y-शेप्ड DRLs और बॉडी क्लैडिंग से रग्ड लुक मिल जाता है.