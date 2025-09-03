Maruti Victoris SUV को टक्कर देगी Hyundai की ये धाकड़ एसयूवी, जानें खासियत
Maruti Victoris SUV को टक्कर देगी Hyundai की ये धाकड़ एसयूवी, जानें खासियत

Maruti Victoris SUV vs Hyundai Creta: Maruti Victoris SUV को भारत में पेश कर दिया गया है इसे भारत में Hyundai Creta एसयूवी से टक्कर मिलने वाली है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:25 PM IST
Maruti Victoris SUV को टक्कर देगी Hyundai की ये धाकड़ एसयूवी, जानें खासियत

Maruti Victoris SUV vs Hyundai Creta: भारत में Maruti Victoris SUV को पेश कर दिया गया है इसे भारत में Hyundai Creta एसयूवी से टक्कर मिलने वाली है. क्रेटा दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है. ऐसे में आज हम आपको इस धाकड़ एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो Maruti Victoris SUV के लिए मुकाबला साबित होने वाली है. 

Hyundai Creta की खासियत 

डिज़ाइन की बात करें तो क्रेटा के एकसटीरियर में रेक्टैंगुलर ग्रिल, स्लिम LED DRLs, क्वाड-बीम LED हेडलैंप्स, और कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिल जाते हैं. इसके अलावा इसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और शार्क-फिन एंटीना इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. बता दें कि इसकी लंबाई: 4330 mm, चौड़ाई: 1790 mm, ऊंचाई: 1635 mm और व्हीलबेस: 2610 mm है. 

इंजन और पावर

क्रेटा में तीन इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं. इनमें 1.5-लीटर MPi नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल या CVT (IVT) ट्रांसमिशन से लैस है. इसके अलावा एसयूवी में 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है जिसमें 7-स्पीड DCT (डुअल-क्लच ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन मिलता है. आपको बता दें कि इसमें 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है. ये 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करत है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. 

फीचर्स

एसयूवी में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन्स (इन्फोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले) मिल जाता है, इसके अलावा डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और रियर विंडो सनशेड्स मिल जाते हैं जो प्रीमियम फ़ील देते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Victoris SUV vs Hyundai Creta

