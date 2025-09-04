Maruti Victoris Unveiled: इन वेरिएट्स में आएगी नई विक्टोरिस एसयूवी, कीमत को लेकर अभी भी सस्पेंस

Maruti Victoris Variants: मारुति विक्टोरिस एसयूवी आखिरकार भारत में पेश कर दी गई है. ये एक दमदार मिडसाइज़ एसयूवी है जिसमें कंपनी ने फीचर्स की झड़ी लगा दी है. इसे 6 ट्रिम लेवेल्स में उपलब्ध करवाया जाएगा. इनमें LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+, और ZXI+(O) शामिल हैं. ये मिडसाइज एसयूवी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड है. विक्टोरिस का पावरट्रेन, प्लेटफॉर्म और कई दमदार फीचर्स ग्रैंड विटारा पर आधारित हैं. इसे एरिना डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाएगा.

इन एसयूवीज से होगा मुकाबला

विक्टोरिस का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर और वोक्सवैगन टाइगन से होगा. मारुति सुजुकी लाइनअप में, ये नई एसयूवी ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच के लिंक का काम करती है. इसे 100 से अधिक देशों में बेचा जाएगा.

सबसे बड़ी खासियत

नई विक्टोरिस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो इसे ग्रैंड विटारा से लिया गया हाइब्रिड सेटअप वाला पहला एरिना मॉडल बनाता है. इसमें 92 बीएचपी, 1.5 लीटर, 3-सिलेंडर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन लगा है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है, जो अधिकतम 79 बीएचपी और 141 एनएम का टॉर्क देता है. हाइब्रिड सेटअप 115 बीएचपी और 141 एनएम का कम्बाइन्ड टॉर्क देता है.

नई मारुति एसयूवी 103 बीएचपी, 1.5 लीटर K15C पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 89 बीएचपी CNG इंजन विकल्पों के साथ भी उपलब्ध है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, जबकि माइल्ड हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं. माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक विशेष रूप से उपलब्ध है. ग्रैंड विटारा से इसे अलग बनाने वाली बात है इसका अंडरबॉडी सीएनजी टैंक फिटमेंट – जो भारत में किसी भी मारुति सुजुकी में पहली बार दिया गया है। इस व्यवस्था से बूट स्पेस खाली हो जाता है, जो ग्रैंड विटारा में कम पड़ता है.