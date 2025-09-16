Maruti Victoris Vs Grand Vitara: जानें आपके लिए कौन सी एसयूवी है बेस्ट, किस ऑप्शन पर पैसे लगाना सही

Maruti Victoris Vs Grand Vitara: मारुति सुजुकी विक्टोरिस को आखिरकार भारत में लॉन्च कर दिया गया है. ऐसे में आपके सामने विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, दोनों ही ऑप्शन हैं. अगर आप इन दोनों ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज हैं तो आज हम आपके लिए इन दोनों एसयूवीज का कम्पैरिजन लेकर आए हैं.

यह भी पढ़ें: BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

कीमत

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति विक्टोरिस: ₹10.49 लाख से ₹20 लाख (एक्स-शोरूम)

मारुति ग्रैंड विटारा: ₹11.42 लाख से ₹20.52 लाख (एक्स-शोरूम)

डाइमेंशन

दोनों SUV का व्हीलबेस (2600mm) और चौड़ाई (1795mm) एक जैसी है, लेकिन विक्टोरिस 15mm लंबी (4360mm) और 10mm ऊंची (1655mm) है, जबकि ग्रैंड विटारा 4345mm लंबी और 1645mm ऊंची है. ये फर्क असल में बड़ा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन विक्टोरिस को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है. इसमें बड़ा फर्क है CNG टैंक की स्थिति, विक्टोरिस में टैंक नीचे लगा होता है, जो बूट स्पेस (373-385 लीटर) को बरकरार रखता है, जबकि ग्रैंड विटारा में टैंक बूट में होने से सामान लेने की क्षमता कम हो जाती है.

पावरट्रेन ऑप्शंस

पावरट्रेन में दोनों ही एसयूवीज में एक जैसा है, 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (116 PS, 141 Nm), 1.5L माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल (103 PS, 137 Nm), और 1.5L पेट्रोल+CNG (88 PS, 121.5 Nm). ट्रांसमिशन में e-CVT (हाइब्रिड), 5-स्पीड MT/6-स्पीड AT (माइल्ड हाइब्रिड), और 5-स्पीड MT (CNG) शामिल हैं, जिसमें ग्रैंड विटारा में AWD (AT में) उपलब्ध है. माइलेज की बात कारें तो विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (28.65 kmpl) और CNG (27.02 km/kg) में ग्रैंड विटारा (27.97 kmpl, 26.6 km/kg) से थोड़ी बेहतर है. माइल्ड हाइब्रिड MT और AT (FWD) में भी विक्टोरिस (21.18 kmpl, 21.06 kmpl) आगे है, लेकिन AWD AT में ग्रैंड विटारा (19.20 kmpl) थोड़ा बेहतर है. पेट्रोल बचत के लिए विक्टोरिस बेहतर है.

डिजाइन

दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर और एकसटीरियार में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, और शार्क फिन एंटीना हैं. लेकिन इंटीरियर में अंतर है: विक्टोरिस में ब्लैक-ऑफ-व्हाइट डुअल-टोन केबिन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, जबकि ग्रैंड विटारा का ऑल-ब्लैक केबिन ब्रॉन्ज़ ऐक्सेंट्स के साथ थोड़ा कम प्रीमियम है.

यह भी पढ़ें: Maruti Victoris ने GNCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया जलवा, स्कोर की 5 स्टार रेटिंग

फीचर्स

विक्टोरिस का हाइटेक इंटीरियर टेक-लवर्स को काफी पसंद आएगा. इसमें 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड टेलगेट (जेस्चर कंट्रोल), पैनोरमिक सनरूफ, और HUD हैं, साथ ही AWD में टेरेन मोड्स (स्नो, स्पोर्ट, लॉक, ऑटो). ग्रैंड विटारा में 7-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, और सनरूफ हैं, लेकिन जेस्चर कंट्रोल नहीं. दोनों में ऑटो AC, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल (MT/हाइब्रिड), पैडल शिफ्टर्स (AT), और 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स हैं. विक्टोरिस में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम (Dolby Atmos), और एलेक्सा कनेक्टिविटी है. ग्रैंड विटारा का 9-इंच स्क्रीन 6-स्पीकर Clarion सिस्टम के साथ ठीक है. दोनों में वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto है, लेकिन विक्टोरिस साउंड क्वालिटी में आगे है. सुरक्षादोनों में 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, TPMS, और ISOFIX एंकर हैं. विक्टोरिस में Level-2 ADAS (ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट) और 5-स्टार GNCAP रेटिंग है, जबकि ग्रैंड विटारा में ADAS नहीं और क्रैश टेस्ट पेंडिंग है.