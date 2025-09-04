Maruti Victoris vs Grand Vitara: खरीदने से पहले जरूर पढ़ें यह कंपैरिजन, वरना जीवन भर रहेगा पछतावा

Maruti Victoris vs Grand Vitara: भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा मारुति की कार देखने को मिलती है. मारुति की गाड़ियों को लोग इस लिए पसंद करते हैं,क्योंकि इसका मेंटेनेंस काफी कम होता है और माइलेज अधिक देती है. आप भी मारुति की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार खरीदना बेस्ट होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए मारुति की दो दमदार कार लेकर आए हैं, जो आपको काफी पसंद आने वाली है. कंपनी ने इन दोनों कार में भर-भरकर फीचर्स दिए हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Maruti Victoris और Grand Vitara है. आज हम आपके इस खबर में इन दोनों कार के फीचर्स, इंजन, और कीमत के बारे में बताएंगे. जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने लिए एक कार खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में.

Maruti Victoris और Grand Vitara के फीचर्स और इंजन

Maruti Victoris के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में एलईडी लाइट्स, फ्रंट और रियर में कनेक्टिंग एलईडी बार, 10.25 इंच की दो-दो स्क्रीन, एंबिएंट लाइट्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, हेड्स अप डिस्प्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 2 गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है.

वहीं Maruti Grand Vitara के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में 9 इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट के साथ ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिया गया है. कंपनी ने इस कार में 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर भी मिलते हैं. इस कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड इंजन दिया गया है. कंपनी इस कार पर 28 Kmpl का माइलेज देने का दावा करती है.

Maruti Victoris और Grand Vitara की कीमत

Grand Vitara की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत 11.19 लाख रुपये है. हालांकि Maruti ने अभी तक Victoris की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कंपनी इस कार को 12 लाख की (एक्स-शोरूम) शुरुआती कीमत में पेश कर सकती है. कंपनी इस कार को नेक्सा की जगह एरिना चैनल की माध्यम से भारतीय बाजार में बिक्री करेगी.