मारुति विक्टोरिस और हुंडई क्रेटा में कौन बेहतर? यहां पढ़ें दोनों दमदार एसयूवीज का कंपेरिजन

Maruti Victoris vs Hyundai Creta: फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. दोनों में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (10 इंच से अधिक), डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार तकनीक मिलती है. क्रेटा कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे के यात्रियों के लिए दो-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट के साथ आती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:13 AM IST
Car Comparison: भारत में हुंडई क्रेटा एक जाना पहचाना नाम है. भारत में क्रेटा की जबरदस्त डिमांड है. हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी नई मिड-साइज एसयूवी विक्टोरिस को मार्केट में उतारा है जो स्पेस, माइलेज, फीचर्स का एक तगड़ा कॉम्बो ऑफर करती है. ऐसे में आज हम आपके किए क्रेटा और मारुति विक्टोरिस एसयूवीज का कम्पैरिजन लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है. 

इंजन और परफॉरमेंस: इन दोनों एसयूवी के इंजन विकल्प और परफॉरमेंस बिलकुल अलग सोच को दर्शाते हैं. क्रेटा अपनी पावर के लिए जानी जाती है; इसमें 1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो-पेट्रोल (ज़्यादा पावरफुल), और 1.5L डीज़ल इंजन के कई विकल्प मिलते हैं, जो ज़्यादा टॉर्क और तेज़ रफ़्तार देते हैं. इसके विपरीत, मारुति विक्टोरिस का मुख्य फोकस फ़्यूल एफ़िशिएंसी पर है. इसमें 1.5L माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, 1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन और CNG जैसे विकल्प मिलते हैं. विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट लगभग 28.65 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है, जो क्रेटा के किसी भी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है. विक्टोरिस में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का विकल्प भी मिलता है, जो क्रेटा में मौजूद नहीं है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी: फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. दोनों में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (10 इंच से अधिक), डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार तकनीक मिलती है. क्रेटा कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे के यात्रियों के लिए दो-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट के साथ आती है. वहीं, विक्टोरिस में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और जेस्चर-नियंत्रित पावर्ड टेलगेट जैसे कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. हालाँकि, सुरक्षा में विक्टोरिस ने क्रेटा पर बड़ी बढ़त हासिल की है, क्योंकि इसे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि क्रेटा की पिछली रेटिंग 3-स्टार रही थी.

कीमत और माइलेज: क़ीमत के लिहाज़ से, विक्टोरिस (₹10.49 लाख से शुरू) क्रेटा (₹10.79 लाख से शुरू) से मामूली रूप से सस्ती है. लेकिन असली बचत माइलेज में होती है. विक्टोरिस, विशेष रूप से अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG विकल्पों के कारण, चलाने में बहुत किफ़ायती साबित होती है. जो ग्राहक लंबी दूरी तय करते हैं या जिनके लिए मासिक फ़्यूल खर्च मायने रखता है, उनके लिए विक्टोरिस बेहतर विकल्प है. वहीं, मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस लागत इसे विश्वसनीयता के मोर्चे पर भी ग्राहकों का पसंदीदा बनाती है, जबकि हुंडई क्रेटा अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी और परफॉरमेंस-ओरिएंटेड इंजन विकल्पों के लिए प्रीमियम महसूस कराती है.

कौन सा ऑप्शन है बेहतर: हुंडई क्रेटा उन खरीदारों के लिए बेहतर है जो शुद्ध ड्राइविंग मज़ा (पावरफुल टर्बो इंजन), मज़बूत रोड प्रेज़ेंस और फीचर्स के साथ एक बड़ा डीज़ल इंजन विकल्प चाहते हैं. यह एक स्थापित और विश्वसनीय बाज़ार लीडर है. वहीं, मारुति विक्टोरिस उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी एसयूवी से सर्वश्रेष्ठ माइलेज चाहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी (हाइब्रिड/CNG) का उपयोग करना चाहते हैं, और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखते हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Victoris

