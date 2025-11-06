Maruti Victoris Vs Kia Seltos: आपके लिए कौन सी SUV रहेगी बेस्ट?

Maruti Victoris Vs Kia Seltos: मारुति सुजुकी की नई Victoris और पहले से ही दमदार प्रदर्शन कर रही किआ की Seltos, दोनों ही मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में ज़बरदस्त मुकाबला करती हैं. दोनों ही गाड़ियां शानदार लुक, बढ़िया फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, लेकिन दोनों में कुछ बड़े फ़र्क हैं जो आपको खरीदने से पहले जान लेने चाहिए.

इंजन और माइलेज: कौन है बेहतर?

इंजन के मामले में विक्टोरिस सबसे बड़ा फ़ायदा देती है— वह है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और CNG का विकल्प.

Maruti Victoris: यह कार 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG जैसे कई इंजन ऑप्शन में आती है. स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल लगभग 28.65 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकता है, जो इसे माइलेज के मामले में सेगमेंट में सबसे आगे रखता है. इसे ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) के विकल्प के साथ भी खरीदा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Kia Seltos: Seltos में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं. अगर आपको पावर और टॉर्क (Torque) ज़्यादा चाहिए, तो टर्बो पेट्रोल इंजन Seltos को बेहतर पिकअप और परफॉर्मेंस देता है. इसका माइलेज भी अच्छा है, लेकिन विक्टोरिस के हाइब्रिड जितना नहीं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी:

Kia Seltos: किआ Seltos का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगता है. इसमें एक बड़ा और जुड़ा हुआ ड्यूल-स्क्रीन डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले), वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ (कुछ वेरिएंट में) और एक डैशकैम जैसे ख़ास फीचर्स मिलते हैं. इसका डिज़ाइन युवाओं को ज़्यादा आकर्षित करता है.

Maruti Victoris: विक्टोरिस में भी 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं. हालाँकि, विक्टोरिस में Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जो आपको ड्राइविंग में अतिरिक्त सुरक्षा देता है. इसके अलावा, इसकी बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम में डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट भी है, जो ऑडियो एक्सपीरियंस को शानदार बना देता है.

कीमत और सुरक्षा (Safety):

कीमत (Price): विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख से शुरू होती है, जो Seltos (लगभग ₹10.79 लाख) से थोड़ी कम है. हालाँकि, दोनों के टॉप मॉडल की कीमत लगभग एक जैसी है.

सुरक्षा (Safety): दोनों ही एसयूवी सुरक्षा में अव्वल हैं. Maruti Victoris को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Kia Seltos भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 6 एयरबैग के साथ आती है, जो सुरक्षा के मामले में इसे दमदार बनाती है. दोनों में ही ADAS का फीचर भी मिलता है.

फ़ैसला क्या है?

अगर आपकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा माइलेज, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क है, तो Maruti Victoris आपके लिए बेहतर है. वहीं, अगर आप टर्बो-चार्ज्ड इंजन के साथ बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा प्रीमियम लुक और डीजल इंजन का विकल्प चाहते हैं, तो Kia Seltos एक शानदार विकल्प है.