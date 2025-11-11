Maruti Victoris Vs Maruti Grand Vitara, आखिर कौन सी SUV देगी आपको सबसे बेहतरीन राइड

Maruti Victoris Vs Maruti Grand Vitara: मारुति सुजुकी ने भारतीय SUV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दो जबरदस्त मिड-साइज SUV पेश की है. नई Victoris और लोकप्रिय Grand Vitara . पहली नज़र में ये दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से ये दो अलग तरह के ग्राहकों को लुभाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. एक SUV बाज़ार में मारुति की फ्लैगशिप बनी हुई है, तो दूसरी ने लॉन्च के साथ ही बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ऐसे में ग्राहक असमंजस में हैं कि अपनी मेहनत की कमाई किस पर खर्च करें? आइए, इन दोनों मॉडल्स के बीच छिपी हुई दिलचस्प लड़ाई को आसान हिंदी भाषा में

1. कीमत और डिज़ाइन का सस्पेंस क्या है?

कीमत के मामले में Victoris एक छोटे से अंतर से Grand Vitara को पछाड़ती है. Victoris का बेस मॉडल Grand Vitara के बेस मॉडल से थोड़ा सस्ता (करीब ₹27,000) शुरू होता है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी बनाता है. हालांकि, असली अंतर डिज़ाइन में है. Grand Vitara एक बोल्ड, मस्कुलर और प्रीमियम SUV लुक देती है, जो नेक्सा (Nexa) डीलरशिप की पहचान है. वहीं, Victoris का डिज़ाइन अधिक स्पोर्टी और आक्रामक है, जिसकी कनेक्टेड टेल लाइट बार और एलइडी (LED) डीआरएल (DRL) इसे भीड़ में अलग खड़ा करते हैं. जो ग्राहक थोड़ा 'लाउड' और स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, उनके लिए Victoris एक बेहतर विकल्प है.

2. फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे है?

फीचर्स के मामले पर Victoris ने Grand Vitara से एक कदम आगे बढ़कर गेम को बदल दिया है. Grand Vitara में पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं, लेकिन Victoris हुन सभी फीचर्स के अलावा कई प्रीमियम प्लस फीचर्स के साथ आती है. Victoris में बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, गेस्वर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट, और एक बेहतर 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है. ये अतिरिक्त फीचर्स Victoris के केबिन को Grand Vitara की तुलना में अधिक शानदार और तकनीकी रूप से उन्नत महसूस कराते

3. सेफ्टी और माइलेज का दांत किसने जीता?

सुरक्षा के मामले में Victoris ने एक बड़ा दांव खेला है. Victoris SUV को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि Grand Vitara की NCAP रेटिंग अभी आनी चाकी है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि Victoris अपने टीप-एंड वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्मा) के साथ आती है. ADAS फीचर Grand Vitara में उपलब्ध नहीं है, जो Victoris को स्पष्ट रूप से सुरक्षित विकल्प बनाता है. माइलेज की बात करें, तो दोनों कारों में एक जैसे 1.5 लीटर माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि Victoris स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 28.65 किमी/लीटर का थोड़ा बेहतर माइलेज देती है.

4. किसे चुनना चाहिए - Victoris या Grand Vitara?

तो, सवाल यह है कि कौन सी SUV सबसे बेस्ट है? यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है. यदि आप ब्रांड नेम्, एक स्थापित नेक्सा डिज़ाइन, और एक ऑल-राउंडर पैकेज चाहते हैं, तो Grand Vitara एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है. लेकिन, अगर आपकी प्राथमिकता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS), शानदार इंटीरियर फीचर्स, टॉप क्लास माइलेज और एक आक्रामक स्पोर्टी लुक है, तो Victoris बिना किसी शक के बाजी मार लेती है. Victoris वेन सिर्फ Grand Vitara को कड़ी टक्कर दी है, बल्कि उसे कई मायनों में पीछे भी छोड़ दिया है.