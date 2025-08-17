1200 KM की रेंज वाली मारुति की इस कार पर मिल रही है ₹1.54 लाख तक की छूट, जानिए पूरा ऑफर

Grand Vitara Discount 2025: मारुति देश में सबसे ज्यादा गाड़ियों की सेल करती है. आप भी मारुति की कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह बिलकुल सही समय है. दरअसल कंपनी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के सभी वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट दे रही है.
Trending Photos
Grand Vitara Discount 2025: देश की सड़कों पर सबसे ज्यादा मारुति की कार देखने को मिलती हैं. लोग मारुति की कारों को खूब पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि मारुति की गाड़ियों में ज्यादा माइलेज मिलता है और मेंटेनेंस काफी कम होता है. आप भी मारुति की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. दरअसल कंपनी अपनी लग्जरी और प्रीमियम कार पर 1.54 लाख रुपये तक छूट दे रही है. आपको यह ऑफर कार के सभी वेरिएंट पर मिलेगा.
मारुति ग्रैंड विटारा के सभी वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट दे रही है. आपको बता दें मारुति की इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये से लेकर 20.68 लाख रुपये तक है. कंपनी के मुताबिक कार का फूल टैंक करने पर 1200 किलोमीटर का रेंज दे सकती है. आइए जानते हैं वेरिएंट और डिस्काउंट के बारे में.
|वेरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|अन्य बेनिफिट्स
|टोटल फायदा
|पेट्रोल सिग्मा
|₹0
|₹84,100
|₹84,100
|सभी वेरिएंट
|₹40,000
|₹84,100
|₹1,24,100
|पेट्रोल AWD
|₹35,000
|₹84,100
|₹1,19,100
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|₹50,000
|₹1.04 लाख तक
|₹1.54 लाख तक
|CNG
|₹10,000
|₹39,100 तक
|₹49,100 तक
यह भी पढ़ें:
Baleno vs Glanza: फीचर्स, माइलेज और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बातें
मारुति की इस कार में आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 1462cc और k15 के साथ आता है. यह इंजन 100 bhp और 135 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में आपको 360 कैमरा, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT कार में 27.97kmpl का माइलेज मिलता है. इस कार में 45 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जो एक बार फुल करने पर लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.