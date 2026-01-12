पेट्रोल पंप पर हो जाएगी Car सर्विस, Maruti ने ग्राहकों का समय बचाने के लिए उठाया बड़ा कदम

Maruti Car Service at petrol pumps: मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्राहकों की सुविधा और कारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि देशभर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के फ्यूल स्टेशनों पर कार सर्विस सेंटर लगाए जाएंगे. कंपनी ने इसके लिए इंडियन ऑयल से हाथ मिलाया है. इस पार्टनरशिप की बदौलत अब ग्राहकों को सही समय सर्विसिंग की सुविधा मिल पाएगी जिससे उनकी कार में किसी भी तरह की दिक्कत आने से पहले ही उसका सोल्यूशन हो जाएगा.

सर्विस नेटवर्क फैलाएगी कंपनी

मारुति सुजुकी का सर्विस भारत के 2,882 शहरों में 5,780 टचपॉइंट्स ऑफर करता है और अब अब इंडियन ऑयल के 41,000 से अधिक फ्यूल स्टेशनों के विशाल नेटवर्क का फायदा लेकर कंपनी इसे और आगे ले जाएगी. इससे ना सिर्फ टाइम से कारों की सर्विसिंग हो पाएगी बल्कि कार ग्राहकों का काफी समय भी बचेगा. इन स्टेशन्स पर न केवल रूटीन मेंटेनेंस और छोटे-मोटे रिपेयर तो ऑफर किए ही जाएंगे, बल्कि बड़ी सर्विसिंग की भी कारवाई जा सकती हैं. इससे सर्विस स्टेशन जाने का झंझट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

ये सर्विस मिलेंगी

इंडियन ऑयल के पेट्रोल स्टेशन्स पर जो सर्विस स्टेशन मारुति ऑफर करने जा रही है उसमें ग्राहकों को ना सिर्फ रेगुलर चेक-अप मिलेगा बल्कि कारों के पार्ट्स भी चेंज करवाए जा सकते हैं. इसके अलावा इंजन चेक-अप के साथ ही कंप्लीट सर्विसिंग मिलेगी बल्कि किसी भी टेक्निकल दिक्कत का समाधान किया जाएगा.

ग्राहक इन सर्विस सेंटर्स पर कार के टायर चेंज करवाने से लेकर, कार में व्हील अलाइनमेंट भी करवा सकते हैं. इसके अलावा सभी तरह के बॉडी वर्क भी इन स्टेशन्स पर भी दिए जाएंगे. इनमें कार में डेन्ट रिपेयर के अलावा कार में कोटिंग जैसी सर्विसे भी दी जा सकती हैं. इसके अलावा ब्रेक चेंज, इंजन ऑयल चेंज और चेक-अप जैसी सर्विस भी ग्राहकों को किफायती दाम में ऑफर की जाएंगी, साथ ही साथ कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स की भी गारंटी इन सर्विस सेंटर्स पर सुनिश्चित की जाएगी.