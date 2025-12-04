साल का आखिरी महीना और Maruti का छप्परफाड़ डिस्काउंट, Alto से लेकर S-Presso तक मिल रहा ऑफर

Maruti Discount Offer: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपने Arena डीलरशिप के ज़रिए बेची जाने वाली गाड़ियों पर साल के आखिरी महीने में ग्राहकों को शानदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य अतिरिक्त छूट शामिल हैं, जो ग्राहकों को नई कार खरीदने पर ज्यादा तम बचत का मौका देते हैं. यह डिस्काउंट हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमपीवी तक, लगभग सभी मॉडलों पर उपलब्ध है.

किन कारों पर तगड़ा डिस्काउंट

सबसे ज्यादा डिस्काउंट का फायदा लोकप्रिय हैचबैक Maruti Wagon R पर मिल रहा है, जिस पर ग्राहक ज्यादा तम ₹58,100 तक के ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत ₹4.98 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट ₹6.94 लाख तक जाता है. इसके अलावा, कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली छोटी कारों में से एक Swift हैचबैक पर भी ज्यादा तम ₹55,000 तक के आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹5.78 लाख से शुरू होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

छोटी और किफायती कार सेगमेंट में, Maruti Alto K10, Maruti S Presso, और Maruti Celerio पर ग्राहकों को ज्यादा तम ₹52,500 तक की बचत करने का मौका मिल रहा है. Alto K10 (कीमत: ₹3.69 लाख से ₹5.44 लाख) और S Presso (कीमत: ₹3.49 लाख से ₹5.24 लाख) देश की सबसे सस्ती कारों में गिनी जाती हैं, और इन ऑफर्स से वे ग्राहकों के लिए और भी ज़्यादा किफायती हो जाती हैं. Celerio की एक्स-शोरूम कीमत ₹4.69 लाख से ₹6.72 लाख के बीच है.

कॉम्पैक्ट सेगमेंट मरीन भी तगड़ा डिस्काउंट

कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट (SUV और सेडान) की बात करें तो, कॉम्पैक्ट एसयूवी Maruti Brezza पर ज्यादा तम ₹40,000 तक के ऑफर मिल रहे हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹8.25 लाख से शुरू होती है. वहीं, लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान Maruti Dzire पर ज्यादा तम ₹12,500 तक के ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹6.26 लाख से ₹9.31 लाख के बीच है.

बजट MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) Maruti Ertiga पर इस महीने सबसे कम, यानी ज्यादा तम ₹10,000 तक की बचत की जा सकती है, और यह ऑफर केवल कैश डिस्काउंट के रूप में उपलब्ध है. Ertiga की एक्स-शोरूम कीमत ₹8.80 लाख से ₹12.94 लाख के बीच है. ये सभी ऑफर्स कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अतिरिक्त छूट के रूप में दिए जा रहे हैं, इसलिए ग्राहकों को सटीक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी Arena डीलरशिप से संपर्क करना चाहिए.