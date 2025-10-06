Maserati MC Pura Coupe और Cielo भारत में लॉन्च, बिजली की तेजी से पकड़ती है रफ्तार

Maserati MC Pura Coupe, Cielo: भारत के सुपरकार लवर्स के लिए बड़ी खबर है! इटली की मशहूर लग्जरी कार निर्माता कंपनी Maserati ने अपनी नई मिड-इंजन सुपरकार, MC Pura, को भारतीय बाजार में उतार दिया है. यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि रफ्तार और स्टाइल के एक नए अध्याय की शुरुआत है. यह दमदार V6 इंजन वाली, ज़मीन से चिपकी हुई (low-slung) कार दो अवतार में आई है: कूपे (Coupe) और ड्रॉप-टॉप सिएलो (Cielo).

इसकी कीमतें सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किसी आम आदमी की सवारी नहीं है. MC Pura कूपे की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत $4.12 करोड़ रुपये है, जबकि इसका कन्वर्टिबल या ओपन-टॉप मॉडल, सिएलो, $5.12 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. ध्यान दें कि ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं. यह नई सुपरकार दरअसल Maserati की प्रतिष्ठित MC20 का ही विकसित रूप (evolution) है, जिसे इस साल की शुरुआत में वैश्विक बाजार में पेश किया गया था.

डिज़ाइन में क्या है नया और खास?

अगर आप सोच रहे हैं कि यह MC20 से कितनी अलग है, तो जवाब है: 'शुद्धता' (Pura) के कुछ टच-अप्स के साथ. MC Pura का मूल आकार MC20 जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसके आगे और पीछे के हिस्सों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

सामने की तरफ, ग्रिल (Grille) के आकार को बदल दिया गया है, जिसे एक गहरे रंग के फ्रेम के साथ और भी आक्रामक रुख (aggressive stance) दिया गया है. फ्रंट स्प्लिटर के डिज़ाइन को भी निखारा गया है, और हेडलाइट्स के नीचे दिए गए एयर इंटेक्स (air intakes) अब और भी ज़्यादा प्रमुख (prominent) दिखते हैं. इसी तरह, पिछले बम्पर को भी थोड़ा बदला गया है, जिससे कार को एक ज़्यादा नक्काशीदार (sculpted) लुक मिलता है.

इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या है खास

इस कार की एक और खास बात है इसकी नई बैजिंग (Badging). कार के बाहरी हिस्से पर लगे सभी 'Trident' (त्रिशूल) लोगो – जो ग्रिल और C-पिलर पर लगे हैं – के साथ-साथ दरवाजों के दोनों तरफ लगे "MCPura" स्क्रिप्ट और व्हील कैप्स पर एक मैजेंटा (magenta) रंग का शेड है, जिसमें नीले माइका के कण (blue mica flecks) चमकते हैं. कूपे मॉडल पर ये बैज चमकदार (glossy) हैं, जबकि कन्वर्टिबल सिएलो पर ये मैट फिनिश में दिए गए हैं, जो कार के पेंट कलर के साथ शानदार कंट्रास्ट पैदा करते हैं.

कार का केबिन (Cabin) भी किसी लक्जरी आर्ट पीस से कम नहीं है. इसमें लेजर-उत्कीर्ण (laser-etched) Alcantara अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें असमान खड़ी धारियां (non-uniform vertical stripes) हैं. सीटों का डिज़ाइन भी बिल्कुल नया है, जिसमें दो तरफा बैकिंग है, जो लाल और नीले जैसे अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर एक स्तरित (layered) लुक देता है. बाकी सभी तत्व MC20 के लेआउट जैसे ही रखे गए हैं.

इंजन और पावर

यह है सबसे सस्पेंस वाला हिस्सा. Maserati MC Pura की परफॉर्मेंस का राज़ है इसका 3.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड "Nettuno" V6 इंजन. यह इंजन कूपे और सिएलो दोनों में समान रूप से 621 हॉर्सपावर (hp) की ज़बरदस्त शक्ति और 719 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह पावर एक आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए पिछले पहियों (rear wheels) तक पहुँचती है.

रफ्तार है बिजली की तरह हैं

MC Pura कूपे: 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ $2.9 सेकंड में छू लेती है.

MC Pura सिएलो: 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार $3.0 सेकंड में हासिल करती है.

दोनों ही मॉडलों की टॉप स्पीड $325 किमी/घंटा है. $0.1 सेकंड का यह अंतर कूपे और सिएलो के बीच का रोमांचक सस्पेंस है. कुल मिलाकर, Maserati MC Pura सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि रफ्तार और लक्जरी का शुद्ध (Pura) अनुभव है.