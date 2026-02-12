भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर मिल रही ₹60,000 की छूट, Kwid और Kiger पर भी भारी बचत

Advertisement
Renault Car Discount in February: किफायती होने के बावजूद ट्राइबर फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Renault Car Discount in February: भारत की सबसे किफायती 7-सीटर MPV, रेनो ट्राइबर, इस महीने ₹60,000 तक के फायदे के साथ उपलब्ध है. ये ऑफर मुख्य रूप से इसके Techno और Emotion वेरिएंट पर दिया जा रहा है. इसमें ₹10,000 की नकद छूट, ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹10,000 का रेनो-टू-रेनो एक्सचेंज बोनस शामिल है. इसके अलावा, एलीजिबिलिटी के हिसाब से ग्राहक ₹25,000 तक के लॉयल्टी बेनिफिट्स का भी फायदा ले सकते हैं बेनीफिट उठा सकते हैं. ट्राइबर में 1.0-litre पेट्रोल इंजन मिलता है और यह मैनुअल व AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है.

हाइटेक फीचर्स से लैस ट्राइबर
किफायती होने के बावजूद ट्राइबर फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर 3 साल की वारंटी भी दे रही है.

Renault Kwid
रेनो की मशहूर एंट्री-लेवल कार क्विड पर इस महीने कुल ₹35,000 तक के बेनीफिट मिल रहे हैं. यह ऑफर इसके Techno और Climber वेरिएंट पर लागू है. इसमें ₹20,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है. क्विड 1.0-litre पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 68hp की पावर देता है. छोटे साइज के बावजूद इसमें 8.0-इच टचस्क्रीन, रियर व्यू कैमरा और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और हाइटेक बनाते हैं.

Renault Kiger
रेनो काइगर के अलग-अलग वेरिएंट पर डिस्काउंट की लिमिट अलग है. Techno CVT वेरिएट पर कुल ₹25,000 तक के एक्सचेंज बेनीफिट मिल रहे है. वहीं, Techno MT, AMT और Emotion वेरिएंट पर ₹35,000 तक की बचत की जा सकती है, जिसमें ₹10,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है. काइगर दो इंजन विकल्पों - 1.0-litre नैचुरली एस्पिरेटेड (72 PS) और 1.0-litre टर्बो-पेट्रोल (100 PS) के साथ आती है, जो इसे चलाने में बेहद दमदार बनाती है.

डीलरशिप पर करें कान्टैक्ट 
ध्यान रहे कि खरीदारी का फैसला करने से पहले अपने नजदीकी अधिकृत रेनो डीलर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि हर डीलरशिप पर ऑफर्स फर्क देखने को मिल सकता है, ऐसे में आपको नजदीकी डीलरशिप पर जाकर खुद ऑफर चेक करने की जरूरत है. 

