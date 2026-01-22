EV की दुनिया में बड़ा धमाका: अब खुद 'सोचेंगी' आपकी बाइक, MATTER करने जा रहा है बड़ा धमाका

AI Two-Wheelers: EV कंपनी MATTER ने अपने 'टेक्नोलॉजी डे 3.0' इवेंट में देश का पहला AI-डिफाइंड व्हीकल (AIDV) प्लेटफॉर्म पेश कर दिया है. यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की परिभाषा बदलने वाला है, क्योंकि अब आपकी बाइक या स्कूटर सिर्फ बैटरी और मोटर से चलने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस-ड्रिवन सिस्टम होगा. यह तकनीक वाहन को इस काबिल बनाएगी कि वह सड़क की स्थितियों और राइडर के व्यवहार से लगातार सीख सके और समय के साथ खुद को और बेहतर बना सके.

सॉफ्टवेयर अपडेट से आगे की सोच

अब तक हम सॉफ्टवेयर डिफ़ाइंड व्हीकल्स के बारे में सुनते थे जिसमें केवल स्क्रीन या ऐप अपडेट होते थे, लेकिन MATTER का AIDV प्लेटफॉर्म इससे कही अधिक एडवांस है. यह इंटेलिजेस सीधे वाहन के कंट्रोल और डिसीजन लेयर में शामिल की गई है. इसका मतलब है कि वाहन खुद यह तय कर पाएगा कि बैटरी को कब और कितना आराम देना है, किस रास्ते पर मोटर को कितना टॉर्क चाहिए और भविष्य में आने वाली किसी तकनीकी समस्या का संकेत वह पहले ही दे देगा.

इंडस्ट्री-फर्स्ट इनोवेशन और तकनीक

MATTER ने अपने 'AERA' प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई ऐसे फीचर्स पेश किए हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार देखे जा रहे हैं. इसमें 'हाइपरशिफ्ट गियरबॉक्स' शामिल है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में भी मैनुअल गियर का अहसास कराता है. इसके अलावा, लंबी दूरी की यात्रा में हीटिंग की समस्या को खत्म करने के लिए लिक्विड-कूल्ड मोटर और बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने बैटरी पैक की बनावट को भी इस तरह सुधारा है कि उसे आसानी से रिपेयर किया जा सके और उसकी ताकत (Power Density) बढ़ाई जा सके.

राइडर को मिलेंगे कई बड़े फायदे

इस AI-आधारित तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लैब की टेस्टिंग के बजाय 'रियल-वर्ल्ड' यानी सड़क की वास्तविक स्थितियों में बेहतर परफॉर्मेंस देती है. इससे न केवल ऊर्जा की बचत (Energy Efficiency) होगी, बल्कि वाहन के रखरखाव का खर्च भी कम हो जाएगा. यह सिस्टम राइडर की आदतों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, जिससे बाइक चलाना अधिक सुरक्षित और पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है. साथ ही, ज़ोनल इंटीग्रेशन की वजह से हार्डवेयर की जटिलता कम होती है और सिस्टम की स्पीड तेज हो जाती है.

अगले 4 साल और 5 नए सेगमेंट

MATTER ने अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि अगले 36 से 48 महीनों के भीतर कंपनी पांच अलग-अलग सेगमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. इनमें नेकेड स्ट्रीट मोटरसाइकिल, स्ट्रीट फाइटर, एडवेंचर (ADV), यूथ फोकस कम्यूटर बाइक और एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं.