17 ड्राइवरों ने मिलकर 8 दिन तक दौड़ाई Mercedes की ये कार, पूरा कर लिया पृथ्वी का एक चक्कर
Advertisement
trendingNow12897720
Hindi Newsऑटोमोबाइल

17 ड्राइवरों ने मिलकर 8 दिन तक दौड़ाई Mercedes की ये कार, पूरा कर लिया पृथ्वी का एक चक्कर

Mercedes Car New Records: मर्सिडीज की एक सेडान इलेक्ट्रिक कार ने बड़ा कारनामा अपने नाम किया है. दरअसल, इस कार ने 24 घंटे में 5,479 किलोमीटर की दूरी तय की है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में…

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

17 ड्राइवरों ने मिलकर 8 दिन तक दौड़ाई Mercedes की ये कार, पूरा कर लिया पृथ्वी का एक चक्कर

Mercedes Car New Records:  मर्सिडीज की एएमजी कॉन्सेप्ट कार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक कार ने सिर्फ 24 घंटे में 5,479 किलोमीटर की दूरी तय की है. इस कार को करीब 186 मील प्रति घंटा यानी (300 kmph) की रफ्तार से दौड़ाई गई है. इस कार को सिर्फ चार्जिंग के लिए रोका गया है. मर्सिडीज की इस कार को 850 किलोवाट की पावर से चार्ज किया गया है, जिससे यह जल्दी चार्ज हो जाती है. 

fallback

मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक कार को 17 ड्राइवरों की टीम ने 8 दिन तक लगातार ड्राइव किया है. इस टीम में F1 के ड्राइवर जॉर्ज रसेल भी मौजूद थे. आपको बता दें कि सभी ड्राइवर बारी-बारी से कार चलाते रहे. इस दौरान कार ने सिर्फ 7 दिन, 13 घंटे 24 मिनट और 7 सेकंड में 24,901 मील यानी (40,075 किलोमीटर) की दूरी तय कर ली है, जो पृथ्वी के चारों ओर की दूरी के समान है.

Mercedes कार की बैटरी

मर्सिडीज एएमजी GT XX कार में तीन YASA axial flux इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया था, जो 1,360 bhp की पावर देती है. इस मर्सिडीज एएमजी GT XX में दो मोटर पीछे और 1 मोटर आगे की ओर लगाई गई थी. इस कार की बैटरी को निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट-एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करके बनाया गया था. मर्सिडीज एएमजी की ये कार सिर्फ 5 मिनट चार्ज होने पर लगभग 280 मील यानी (400 किमी) की दूरी तय कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: IAA म्यूनिख 2025: Skoda पेश करेगी Octavia EV, मिलेगा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स

कब होगी लॉन्च 

इस कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप 850 kW तक की पावर दे सकते हैं. जब यह कार भारतीय बाजार में पेश होगी तो हम भी इस कार से ऐसी ही परफॉरमेंस की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि कंपनी इस कार को कब भारतीय बाजार में पेश करेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Mercedes record

Trending news

गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
rss
जो एक भगवान को माने वो हिंदू नहीं, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
;