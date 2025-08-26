17 ड्राइवरों ने मिलकर 8 दिन तक दौड़ाई Mercedes की ये कार, पूरा कर लिया पृथ्वी का एक चक्कर

Mercedes Car New Records: मर्सिडीज की एएमजी कॉन्सेप्ट कार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक कार ने सिर्फ 24 घंटे में 5,479 किलोमीटर की दूरी तय की है. इस कार को करीब 186 मील प्रति घंटा यानी (300 kmph) की रफ्तार से दौड़ाई गई है. इस कार को सिर्फ चार्जिंग के लिए रोका गया है. मर्सिडीज की इस कार को 850 किलोवाट की पावर से चार्ज किया गया है, जिससे यह जल्दी चार्ज हो जाती है.

मर्सिडीज की इस इलेक्ट्रिक कार को 17 ड्राइवरों की टीम ने 8 दिन तक लगातार ड्राइव किया है. इस टीम में F1 के ड्राइवर जॉर्ज रसेल भी मौजूद थे. आपको बता दें कि सभी ड्राइवर बारी-बारी से कार चलाते रहे. इस दौरान कार ने सिर्फ 7 दिन, 13 घंटे 24 मिनट और 7 सेकंड में 24,901 मील यानी (40,075 किलोमीटर) की दूरी तय कर ली है, जो पृथ्वी के चारों ओर की दूरी के समान है.

Mercedes कार की बैटरी

मर्सिडीज एएमजी GT XX कार में तीन YASA axial flux इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया था, जो 1,360 bhp की पावर देती है. इस मर्सिडीज एएमजी GT XX में दो मोटर पीछे और 1 मोटर आगे की ओर लगाई गई थी. इस कार की बैटरी को निकेल-मैंगनीज-कोबाल्ट-एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करके बनाया गया था. मर्सिडीज एएमजी की ये कार सिर्फ 5 मिनट चार्ज होने पर लगभग 280 मील यानी (400 किमी) की दूरी तय कर सकती है.

कब होगी लॉन्च

इस कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप 850 kW तक की पावर दे सकते हैं. जब यह कार भारतीय बाजार में पेश होगी तो हम भी इस कार से ऐसी ही परफॉरमेंस की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि कंपनी इस कार को कब भारतीय बाजार में पेश करेगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है