भारत में लौटी Mercedes की 'रफ्तार की रानी'! 4 सेकंड में 100 की स्पीड, कीमत ₹1.45 करोड़ से शुरू

लक्जरी कारें बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारतीय ऑटो बाजार में एक बड़ा कदम उठाया है. जर्मन ऑटोमेकर ने देश में अपनी कार Mercedes AMG E 53 Hybrid को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही पैडल पार्क इंडिया ने आधिकारिक घोषणा की है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया अब इंडियन पैडल टूर 2026 27 की टाइटल पार्टनर बन गई है.
अब बात करें कार की तो ये प्लग इन हाइब्रिड तकनीक के साथ आती है. इसका मतलब है कि ये कार पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी. मर्सिडीज ने इस मॉडल के जरिए अपनी मशहूर E 53 नेमप्लेट को भारत में फिर से पेश किया है. इसे एक परफॉर्मेंस एक्जीक्यूटिव सेडान के रूप में तैयार किया गया है.
अगर कीमत की बात करें तो मर्सिडीज ने इस पावरफुल सेडान को दो खास एडिशन में पेश किया है. इसके बेस मॉडल यानी परफॉर्मेंस एडिशन की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.45 करोड़ रुपये तय की गई है.
वहीं अगर आप इसके ज्यादा स्पोर्टी अवतार यानी रेसिंग एडिशन को चुनते हैं तो उसकी एक्स शोरूम कीमत 1.48 करोड़ रुपये है. कंपनी ने इसे अपनी स्टैंडर्ड ई क्लास और ज्यादा पावरफुल एजीएम मॉडल्स के बिल्कुल बीच में रखा है.
इसका सीधा मकसद रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी देना है. साथ ही ड्राइवरों को सड़क पर बेजोड़ रफ्तार का अहसास भी कराना है.
इस कार के हुड के नीचे बेहद ताकतवर इंजन दिया गया है. इसमें 3.0 लीटर का इन लाइन 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 9 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है.
कार में 4Matic+ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है. इससे कार के चारों पहियों में बराबर पावर जाती है. हाइब्रिड सेटअप के लिए इसमें 21.2kWh की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है.
ये पूरा सिस्टम मिलकर 585 एचपी की जबरदस्त पावर और 750 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार महज 4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इसके रेसिंग एडिशन की टॉप स्पीड 280 किमी प्रति घंटा है.
कार के अंदर का केबिन बेहद आधुनिक और आरामदायक बनाया गया है. डैशबोर्ड पर 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. इसके साथ ही बीच में 14.4 इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है.
केबिन में एएमजी स्टाइल वाली पावर सीट्स मिलती हैं. इसमें स्पोर्टी एएमजी स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है. कार में पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.
यात्रियों के मनोरंजन के लिए इसमें बर्मेस्टर का हाई एंड साउंड सिस्टम लगाया गया है. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है.
डिजाइन और सेफ्टी के मामले में भी यह कार काफी आगे है. इसमें 20 इंच के बड़े और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. कार के चारों तरफ नजर रखने के लिए 360 डिग्री कैमरा दिया गया है.
पार्किंग के दौरान यह कैमरा काफी मदद करता है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें कई सारे एयरबैग्स का मजबूत सेटअप दिया गया है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए तेज रफ्तार और लक्जरी का आनंद लेना चाहते हैं.