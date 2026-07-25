Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत में लौटी Mercedes की 'रफ्तार की रानी'! 4 सेकंड में 100 की स्पीड, कीमत ₹1.45 करोड़ से शुरू

मर्सिडीज बेंज ने भारत में 1.45 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत पर अपनी नई AMG E 53 प्लग इन हाइब्रिड कार लॉन्च की है, जो पेट्रोल और बिजली दोनों से चलती है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 25, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:41 PM IST
भारत में लौटी Mercedes की 'रफ्तार की रानी'! 4 सेकंड में 100 की स्पीड, कीमत ₹1.45 करोड़ से शुरू

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जॉइनिंग के सिर्फ 2 घंटे बाद ही नए कर्मचारी की नौकरी गई! घर भेजा तो फूट-फूटकर रो...
employee fired after first day26 min ago
2
Nothing Smartphone30 min ago
3
Gold rate31 min ago
4
FBI34 min ago
5
Team India44 min ago