Mercedes का शाही धमाका! अमीरों के लिए आई लग्जरी रॉकेट कार, सिर्फ 4.2 सेकेंड में छू लेगी 100 kmph की रफ्तार
Mercedes Benz AMG CLE 53: Mercedes ने अपनी नई कार Mercedes Benz AMG CLE 53 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है आज हम इस कार के दमदार इंजन और फीचर्स के बारे में जानेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:58 PM IST
Mercedes Benz AMG CLE 53: Mercedes कंपनी लग्जरी कार  बनाने के लिए जानी जाती है आज हम आपको इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, Mercedes Benz AMG CLE 53 के लॉन्च होने के बाद इस कार को खरीदने की होड़ मच गई है, इस कार में कमाल के फीचर्स दिए गए हैं साथ ही इस कार के इंजन की भी बहुत चर्चा हो रही है. 

इंजन 
Mercedes के Benz AMG CLE 53 की इंजन की बात करें तो इसमें 2999 सीसी का 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 449 बीएचपी का पावर और 600 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस कार के इंजन को ताकत देने का काम करता है, साथ इस कार की माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज लगभग 8.9 किमी प्रति लीटर है, और इसके इंजन में डिजाइन किए गए इनलेट और आउटलेट चैनल, नए पिस्टन रिंग, बेहतर इंजेक्शन और एक बड़ा एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर दिया गया है, जो इस कार को बेहतर बनाने का काम करता है, इस कार के स्पीड की बात करें तो ये 4.2 सेकेंड में 100 की स्‍पीड पकड़ लेती है.

फीचर्स 
Mercedes के Benz AMG CLE 53 की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल, और स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+ थ्रॉटल मैपिंग, ट्रांसमिशन शिफ्ट पॉइंट्स, सस्पेंशन स्टिफनेस और स्टीयरिंग वेट जैसे मोड देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें 11.9 इंच का पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड सेंट्रल टचस्क्रीन,  360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन मिररिंग, 12.3 इंच का इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, दिया गया है जो  वॉइस, टच और स्टीयरिंग व्हील- बेस्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, इन फीचर्स के साथ आप कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. 

डिजाइन 
Mercedes की Benz AMG CLE 53 के डिजाइन की बात करें इसके लुक को स्पोर्टी और मस्कुलर रखा गया है, साथ ही इसमें पैनामेरिकाना ग्रिल, चौड़े फेंडर और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स को भी दिया गया है, और इसका अलॉय व्हील 19 इंच का रखा गया है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी करा सकते हैं.

कीमत
Mercedes Benz AMG CLE 53 के कीमत की बात करें तो इस प्रीमियम कार की एक्स शोरूम कीमत कंपनी 1.35 करोड़ रुपये रखी है, जो इस कार को एक लग्जरी कार बनाती है.

 

