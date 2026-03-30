लग्जरी और रेंज का नया राजा: 24 अप्रैल को आ रही है मर्सिडीज CLA EV, एक चार्ज पर चलेगी 792 KM!

Mercedes Benz CLA EV Launch: CLA EV का डिजाइन स्लीक और एरोडायनामिक है जिससे ये तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है, साथ ही इसमें ग्राहकों को सिग्नेचर ट्विन-पॉड LED हेडलैंप्स और उन्हें जोड़ने वाली पतली लाइट बार भी मिल जाती है.
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Mercedes Benz CLA EV Launch: जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज अपनी 'CLA' नेमप्लेट को भारत में दोबारा लॉन्च करने के लिए तैयार है, हालांकि इस बार ये एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में पेश की जाएगी. Mercedes-Benz CLA EV को भारत में 24 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. साल 2020 में इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल के बंद होने के बाद, यह इलेक्ट्रिक वर्जन कंपनी की नई एंट्री-लेवल लग्जरी सेडान के रूप में अपनी जगह बनाएगा.
नई मर्सिडीज-बेंज CLA EV का डिजाइन बेहद स्लीक और एरोडायनामिक है. इसके फ्रंट में ग्लॉस-ब्लैक क्लोज्ड ग्रिल दी गई है, जिसमें चमकते हुए 'थ्री-पॉइंटेड स्टार' मोटिफ्स मिलते हैं. सिग्नेचर ट्विन-पॉड LED हेडलैंप्स और उन्हें जोड़ने वाली पतली लाइट बार इसे बेहद दमदार लुक देती है. साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और 18-इंच के एरो-ऑप्टिमाइज्ड AMG अलॉय व्हील्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं.
ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से चुनने के लिए कंपनी ने कई आकर्षक कलर ऑप्शन्स दिए हैं. इसमें कॉस्मिक ब्लैक, पोलर व्हाइट, एल्पाइन ग्रे, पाटागोनिया रेड और एक बेहद खास 'क्लियर ब्लू' शेड शामिल है. ये रंग न केवल कार की प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं, बल्कि इसे सड़क पर एक अलग पहचान भी देते हैं.
कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग दुनिया का अहसास होगा. केबिन को 'डिजिटल-फर्स्ट' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है. इसमें 14-इंच का विशाल सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर प्रीमियम ट्रिम इंसर्ट्स, टच-सेंसिटिव स्टीयरिंग कंट्रोल्स और फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ इसे एक चलता-फिरता लग्जरी लाउंज बनाते हैं.
आराम के लिए इसमें पावर्ड और हीटेड फ्रंट सीटें (मेमोरी फंक्शन के साथ) और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है. सुरक्षा के मामले में मर्सिडीज ने कोई समझौता नहीं किया है. इसे यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है. सुरक्षा किट में 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जो ड्राइवर और यात्रियों को हर मोड़ पर सुरक्षित रखते हैं.
भारत में सबसे पहले इसका CLA 250+ वेरिएंट आने की उम्मीद है. इसमें 85 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो 268 hp की पावर और 335 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सबसे चौंकाने वाली बात इसकी रेंज है— यह एक बार फुल चार्ज होने पर 792 किमी (WLTP) तक चल सकती है. 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 6.7 सेकंड का समय लगता है.
लंबी यात्राओं के दौरान आपको चार्जिंग की चिंता नहीं होगी. यह कार 240 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि महज 20 मिनट की चार्जिंग में यह 400 किमी तक की रेंज हासिल कर सकती है. अपने सेगमेंट में यह सबसे लंबी रेंज देने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी, जो सीधे तौर पर अन्य प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान को कड़ी चुनौती देगी.