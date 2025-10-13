Advertisement
इंतजार खत्म: भारत में उतरी Mercedes की सबसे दमदार डीज़ल SUV!

Mercedes-Benz G 450d diesel Launched: कंपनी का दावा है कि G 450d में उनका अब तक का सबसे ताकतवर डीज़ल इंजन दिया गया है. इस नई डीज़ल SUV के साथ, Mercedes-Benz ने भारत में अपनी G-Class लाइनअप में पेट्रोल (AMG), इलेक्ट्रिक और अब डीज़ल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:17 PM IST
इंतजार खत्म: भारत में उतरी Mercedes की सबसे दमदार डीज़ल SUV!

Mercedes-Benz G 450d diesel Launched: 2.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes-Benz G 450d. यह लॉन्चिंग उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो G-Class की बेजोड़ ऑफ-रोड क्षमता को एक शक्तिशाली लेकिन कुशल डीज़ल इंजन के साथ अनुभव करना चाहते थे. कंपनी का दावा है कि G 450d में उनका अब तक का सबसे ताकतवर डीज़ल इंजन दिया गया है. इस नई डीज़ल SUV के साथ, Mercedes-Benz ने भारत में अपनी G-Class लाइनअप में पेट्रोल (AMG), इलेक्ट्रिक और अब डीज़ल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है.

G 450d में ऐसा क्या खास है?
G 450d के इंजन की बात करें तो इसमें एक नया छह-सिलेंडर इनलाइन डीज़ल इंजन है जिसे 48-वोल्ट ऑन-बोर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) के साथ जोड़ा गया है. यह ISG तकनीक इंजन को कम गति पर 15 kW की अतिरिक्त पावर देती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है. यह पावरट्रेन कुल मिलाकर 270 kW की पावर और जबरदस्त 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी रफ्तार भी कम नहीं है; यह SUV महज़ 5.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटा है.

डिज़ाइन और मज़बूती कैसी है?
G 450d अपने क्लासिक G-Class लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं. इसमें अब पहले की तीन की जगह चार हॉरिजॉन्टल लौवर्स वाली नई रेडिएटर ग्रिल दी गई है. इसके अलावा, इसमें एक नया और ताज़ा लुक देने के लिए रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर मिलते हैं. यह गाड़ी हाई-ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले 20-इंच के AMG अलॉय व्हील्स के साथ उपलब्ध है.

G-Class अपनी दमदार ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है, और G 450d भी उसी विरासत को आगे बढ़ाती है. यह सीढ़ी-फ्रेम कंस्ट्रक्शन (ladder-frame construction), तीन मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स, और डबल विशबोन इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन तथा रिजिड रियर एक्सल के संयोजन पर आधारित है. बेहतर ऑफ-रोड प्रदर्शन के लिए इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है. नई G-Class में एडाप्टिव एडजस्टेबल डैम्पिंग को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर शामिल किया गया है, जो ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों जगह शानदार कंट्रोल देता है.

इंटीरियर में क्या लक्जरी फीचर्स हैं?
G 450d के केबिन में AMG लाइन इंटीरियर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, स्पोर्टी मेटल स्ट्रक्चर ट्रिम एक्सेंट, और एयर वेंट्स के लिए एम्बिएंट लाइटिंग सहित कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम मिलता है. इसमें बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम है जो डॉल्बी एटमॉस तकनीक, 18 स्पीकर्स और 760W आउटपुट के साथ शानदार ऑडियो अनुभव प्रदान करता है.

सुरक्षा के मामले में भी यह SUV पीछे नहीं है. इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसी कई एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी शामिल हैं. ड्राइवर डायनामिक सेलेक्ट स्विच का उपयोग करके इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, ESP और स्टीयरिंग की ड्राइविंग विशेषताओं को कुछ ही सेकंड में एडजस्ट कर सकता है. ऑन-रोड ड्राइविंग के लिए इसमें "Comfort", "Sport", "Eco", और "Individual" जैसे मोड्स दिए गए हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Mercedes-Benz G 450d

