Mercedes-Benz की महंगी कारों में आई बड़ी खराबी, कंपनी ने मंगवाया वापस

Mercedes-Benz Car Recalled: भारत में प्रीमियम और परफॉर्मेंस कारों की एक बड़ी खबर सामने आई है. लक्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz India ने अपनी कुछ लोकप्रिय मॉडल – GLC, C-Class AMG, और GLC AMG के लिए स्वेच्छा से एक रिकॉल (वापसी) जारी किया है. यह एक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिस पर कंपनी तुरंत कार्रवाई कर रही है.

रिकॉल की वजह क्या है?

Mercedes-Benz ने GLC, C-Class AMG, और GLC AMG को स्टीयरिंग व्हील में बोल्टिंग की खराबी (faulty bolting issue) के कारण वापस बुलाया है.

तकनीकी समस्या: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, प्रभावित कारों में स्टीयरिंग कपलिंग की बोल्टिंग स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप नहीं हो सकती है.

बड़ा खतरा: इस खराबी के कारण, स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक के बीच यांत्रिक कनेक्शन (mechanical connection) समय के साथ ढीला हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो अंततः वाहन का स्टीयरिंग नियंत्रण (loss of steerability) खत्म हो सकता है. यह सड़क पर एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.

प्रभावित मॉडल: इस रिकॉल में शामिल प्रभावित यूनिट्स का निर्माण 2022 से 2025 के बीच हुआ है.

कितनी यूनिट्स प्रभावित हैं?

अच्छी बात यह है कि इस रिकॉल से प्रभावित यूनिट्स की संख्या बहुत कम है. SIAM पोर्टल के अनुसार, कुल मिलाकर केवल चार यूनिट्स इस दायरे में हैं:

स्टैंडर्ड GLC की एक यूनिट, जिसका निर्माण 19 सितंबर 2022 को हुआ था.

C-Class AMG की एक यूनिट, जिसका निर्माण 20 सितंबर 2023 को हुआ था.

GLC AMG की दो यूनिट्स, जिनका निर्माण 17 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच हुआ था.

अगर आपकी कार प्रभावित है, तो क्या करें?

सूचना: Mercedes-Benz कंपनी प्रभावित कारों के मालिकों को इस रिकॉल के बारे में सूचित करेगी.

खर्च: आवश्यक मरम्मत या पुर्जों को बदलना ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त होगा. यदि आप इन मॉडल्स के मालिक हैं, तो कंपनी की आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करें या अपनी डीलरशिप से संपर्क करें.