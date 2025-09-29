Advertisement
trendingNow12941081
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mercedes-Benz की महंगी कारों में आई बड़ी खराबी, कंपनी ने मंगवाया वापस

Mercedes-Benz Car Recalled: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, प्रभावित कारों में स्टीयरिंग कपलिंग की बोल्टिंग स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से नहीं हो सकती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mercedes-Benz की महंगी कारों में आई बड़ी खराबी, कंपनी ने मंगवाया वापस

Mercedes-Benz Car Recalled: भारत में प्रीमियम और परफॉर्मेंस कारों की एक बड़ी खबर सामने आई है. लक्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz India ने अपनी कुछ लोकप्रिय मॉडल – GLC, C-Class AMG, और GLC AMG के लिए स्वेच्छा से एक रिकॉल (वापसी) जारी किया है. यह एक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिस पर कंपनी तुरंत कार्रवाई कर रही है.

रिकॉल की वजह क्या है?
Mercedes-Benz ने GLC, C-Class AMG, और GLC AMG को स्टीयरिंग व्हील में बोल्टिंग की खराबी (faulty bolting issue) के कारण वापस बुलाया है.

तकनीकी समस्या: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, प्रभावित कारों में स्टीयरिंग कपलिंग की बोल्टिंग स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप नहीं हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ा खतरा: इस खराबी के कारण, स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग रैक के बीच यांत्रिक कनेक्शन (mechanical connection) समय के साथ ढीला हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो अंततः वाहन का स्टीयरिंग नियंत्रण (loss of steerability) खत्म हो सकता है. यह सड़क पर एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.

प्रभावित मॉडल: इस रिकॉल में शामिल प्रभावित यूनिट्स का निर्माण 2022 से 2025 के बीच हुआ है.

कितनी यूनिट्स प्रभावित हैं?
अच्छी बात यह है कि इस रिकॉल से प्रभावित यूनिट्स की संख्या बहुत कम है. SIAM पोर्टल के अनुसार, कुल मिलाकर केवल चार यूनिट्स इस दायरे में हैं:

स्टैंडर्ड GLC की एक यूनिट, जिसका निर्माण 19 सितंबर 2022 को हुआ था.

C-Class AMG की एक यूनिट, जिसका निर्माण 20 सितंबर 2023 को हुआ था.

GLC AMG की दो यूनिट्स, जिनका निर्माण 17 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच हुआ था.

अगर आपकी कार प्रभावित है, तो क्या करें?
सूचना: Mercedes-Benz कंपनी प्रभावित कारों के मालिकों को इस रिकॉल के बारे में सूचित करेगी.

खर्च: आवश्यक मरम्मत या पुर्जों को बदलना ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त होगा. यदि आप इन मॉडल्स के मालिक हैं, तो कंपनी की आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करें या अपनी डीलरशिप से संपर्क करें.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mercedes-Benz

Trending news

सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
;